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Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

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LỆ XUÂN
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(GLO)- Tháo gỡ những điểm nghẽn trong tiếp cận vốn là nội dung trọng tâm được đặt ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, diễn ra sáng 18 - 9.

Hội nghị do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức, dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ, ngành, tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp tại 14 điểm cầu trên cả nước.

Với khoảng 97% tổng số doanh nghiệp, đóng góp 50% GDP và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khu vực này, trong đó đơn giản hóa một số điều kiện vay, mở rộng tài sản cho thuê tài chính và triển khai các cơ chế thử nghiệm nhằm tạo thêm kênh tiếp cận vốn.

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Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Phi Long

Năm 2026, tín dụng được định hướng tăng khoảng 15%, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Riêng chương trình tín dụng dành cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô khoảng 407 nghìn tỷ đồng, với 19 ngân hàng tham gia và mức lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm. Đến cuối tháng 8, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cuối năm 2025.

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp vẫn còn những khó khăn, nhất là do hạn chế về năng lực tài chính, tài sản bảo đảm và khả năng đáp ứng các yêu cầu quản trị rủi ro. Từ thực tế đặt ra, các đại biểu đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tăng cường kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp.

Việc tiếp tục hoàn thiện chính sách tín dụng, nâng cao khả năng hấp thụ vốn và đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ được kỳ vọng sẽ giúp dòng vốn đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Qua đó tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển ổn định, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

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