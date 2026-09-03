Tập đoàn Nhà nước nào nộp ngân sách gần 91.000 tỷ đồng, dẫn đầu Top 100?

(GLO)- Một tập đoàn Nhà nước đã nộp gần 91.000 tỷ đồng vào ngân sách trong năm 2025, đứng đầu danh sách 100 doanh nghiệp Nhà nước có số thực nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Bảng xếp hạng STATE 100 năm 2026 vừa được công bố, ghi nhận 100 doanh nghiệp Nhà nước có số thực nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam trong năm tài chính 2025.

Theo số liệu công bố, tổng số tiền 100 doanh nghiệp thực nộp ngân sách đạt 425.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 16% tổng thu ngân sách quốc gia. Số liệu tổng hợp đã loại trừ phần đóng góp bị tính trùng giữa công ty mẹ và công ty con.

PetroVietnam dẫn đầu

Đứng đầu bảng xếp hạng là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) với số thực nộp ngân sách 90.991 tỷ đồng trong năm 2025. Con số này tương đương khoảng 21,4% tổng số tiền 100 doanh nghiệp trong bảng xếp hạng thực nộp. Như vậy, riêng PetroVietnam đã đóng góp hơn 1/5 tổng số tiền của STATE 100.

PetroVietnam nộp ngân sách 90.991 tỷ đồng trong năm 2025, dẫn đầu bảng xếp hạng STATE 100 năm 2026.

- Trong ảnh: Hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ. Ảnh: VGP

Xếp thứ hai là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) với hơn 42.290 tỷ đồng. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đứng thứ ba với 30.575 tỷ đồng.

Trong nhóm dẫn đầu còn có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng và tài nguyên. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) nộp ngân sách 24.031 tỷ đồng; Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) nộp 22.335 tỷ đồng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nộp 20.891 tỷ đồng.

2 doanh nghiệp dầu khí thành viên là Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) lần lượt thực nộp 15.105 tỷ đồng và 14.531 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực ngân hàng, Vietcombank và BIDV cũng nằm trong nhóm 10 doanh nghiệp đứng đầu, với số thực nộp lần lượt khoảng 12.490 tỷ đồng và 11.370 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 6/10 vị trí dẫn đầu STATE 100 thuộc nhóm doanh nghiệp năng lượng và tài nguyên, cho thấy vai trò nổi bật của khu vực Nhà nước trong các lĩnh vực có quy mô hoạt động lớn như dầu khí, xăng dầu, điện và than - khoáng sản.

71 doanh nghiệp nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng

Khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại khá lớn, song mức đóng góp của các doanh nghiệp trong STATE 100 nhìn chung đều đáng kể. Có tới 71 doanh nghiệp trong danh sách thực nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng năm 2025.

Trong đó, 14 doanh nghiệp có số thực nộp vượt 10.000 tỷ đồng. Ngay cả doanh nghiệp đứng ở vị trí thứ 100 cũng thực nộp 468 tỷ đồng vào ngân sách.

Theo đơn vị công bố, bảng xếp hạng được xây dựng trên cơ sở số tiền thực tế doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách, thay vì các chỉ tiêu như doanh thu hay lợi nhuận. Do đó, thứ hạng phản ánh trực tiếp quy mô đóng góp ngân sách của từng doanh nghiệp trong năm tài chính 2025.

31 công ty con góp mặt trong Top 100

Một điểm đáng chú ý của STATE 100 là danh sách bao gồm cả công ty mẹ và các công ty con có mức đóng góp ngân sách lớn. Trong 100 doanh nghiệp được xếp hạng có 31 công ty con, với tổng số thực nộp đạt 92.224 tỷ đồng.

Việc 1 tập đoàn có nhiều đơn vị thành viên cùng xuất hiện trong bảng xếp hạng phản ánh quy mô của các hệ sinh thái doanh nghiệp Nhà nước, đặc biệt ở những lĩnh vực như dầu khí, điện, viễn thông và than - khoáng sản.

PetroVietnam là hệ thống có nhiều doanh nghiệp góp mặt nhất với 11 đơn vị. Tiếp theo là EVN với 8 doanh nghiệp. Viettel và Vinacomin cùng có 4 doanh nghiệp; trong khi Petrolimex có 3 doanh nghiệp lọt danh sách.

Xổ số đông doanh nghiệp nhất, dầu khí - xăng dầu đóng góp lớn

Xét theo số lượng doanh nghiệp, xổ số kiến thiết là nhóm có nhiều đại diện nhất trong STATE 100, với 22 doanh nghiệp. Phần lớn trong số này là các công ty xổ số kiến thiết tại địa phương.

Tiếp đến là điện năng với 9 doanh nghiệp. Các lĩnh vực dầu khí và vận tải - logistics cùng có 6 doanh nghiệp góp mặt.

Đồ họa: VGP

Tuy nhiên, nếu xét về quy mô tiền nộp, bức tranh có sự khác biệt rõ rệt. Dầu khí và xăng dầu là nhóm nổi bật nhất, với tổng số nộp khoảng 124.350 tỷ đồng, tương đương gần 29% tổng số tiền của bảng xếp hạng.

Nhóm xổ số đứng sau với gần 59.700 tỷ đồng, trong khi công nghệ - viễn thông - truyền thông đóng góp khoảng 53.800 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng đạt khoảng 51.800 tỷ đồng.

Các lĩnh vực than - khoáng sản và điện năng lần lượt đóng góp khoảng 26.475 tỷ đồng và 20.891 tỷ đồng.

STATE 100 năm 2026 được bổ sung vào hệ thống Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX), với mục tiêu phản ánh quy mô đóng góp ngân sách của khu vực doanh nghiệp Nhà nước dựa trên số thực nộp trong năm tài chính 2025.