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Gia Lai: Triển khai Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 2515/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, trọng tâm hướng đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Khung đánh giá do Bộ Tài chính ban hành cung cấp bộ công cụ chuẩn hóa (gồm cả định tính và định lượng) giúp doanh nghiệp tự soi chiếu hiện trạng, nhận diện điểm mạnh, điểm yếu để xây dựng lộ trình cải tiến, tối ưu hóa nguồn lực.

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Khung đánh giá hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa mô hình sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ảnh: Hà Duy

Bộ công cụ này được thiết kế khoa học với 3 trụ cột chính (Chiến lược và Quản trị doanh nghiệp; Quản lý chuỗi giá trị và vận hành; Dữ liệu và Công nghệ), chia thành 9 cấu phần, 36 khía cạnh và 62 tiêu chí đánh giá. Thang điểm xếp hạng gồm 5 mức độ trưởng thành dựa trên khoảng điểm từ 1.0 đến 5.0, bao gồm: Mức 1 (Cơ bản), Mức 2 (Bắt đầu), Mức 3 (Chủ động), Mức 4 (Nâng cao) và Mức 5 (Tiên tiến và dẫn đầu)...

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện; rà soát, đề xuất các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của tỉnh; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các ngành thực hiện đúng quy định.

Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để mô hình mang lại hiệu quả thiết thực.

Việc triển khai khung đánh giá này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, giúp cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung tăng tốc trong tiến trình "chuyển đổi kép" (chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh), nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

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