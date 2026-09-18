Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tăng 69%

(GLO)- Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, tính đến 18-9, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt 264,362 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 101,196 triệu USD, tăng 55,9%; kim ngạch nhập khẩu đạt 163,166 triệu USD, tăng 77,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng thời gian, có 25.466 lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, tăng 43,2%; tổng số hành khách xuất nhập cảnh đạt 112.664 lượt, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động thông quan được duy trì liên tục, các lực lượng chức năng bố trí nhân sự trực ca, kéo dài thời gian làm việc linh hoạt, đảm bảo thông quan hàng hóa 24/7.

Xe chở hàng hoá từ Campuchia về Việt Nam đang chờ làm thủ tục nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy

Từ đầu năm đến nay, không xảy ra tình trạng ách tắc phương tiện vận tải, chậm trễ trong thông quan hàng hóa. Số tờ khai hải quan lũy kế đạt 4.565 tờ khai, tăng 22% so với cùng kỳ; có 811 tờ khai vận chuyển độc lập với 1.884 container.

Công tác thu ngân sách cũng ghi nhận kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước tại cửa khẩu đạt 10,53 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025. Số thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào khu vực cửa khẩu đạt gần 3,95 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực kiểm dịch thực vật, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 2.172 lô hàng nhập khẩu, tăng 12,48% so với cùng kỳ, với tổng khối lượng 283.080,956 tấn/m³, tăng 40,7%. Qua kiểm tra thực tế, lấy mẫu chưa phát hiện dịch hại thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Trong 3 tháng cuối năm, Ban Quản lý Khu kinh tế xác định tiếp tục duy trì thời gian làm việc linh hoạt, bảo đảm thông quan hàng hóa 24/7; hoàn thành triển khai mô hình Cửa khẩu số tại Lệ Thanh; phối hợp xây dựng Cửa khẩu số phía Oyadav; hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, hợp tác thương mại với doanh nghiệp tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, qua đó thúc đẩy hàng hóa và kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.