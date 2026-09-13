Gia Lai: 27 dự án trọng điểm đang xúc tiến lựa chọn nhà đầu tư

(GLO)- Theo Sở Tài Chính tỉnh Gia Lai, hiện có 27 dự án trọng điểm đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá, đấu thầu.

Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Tài chính tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong số 27 dự án trọng điểm, có 5 dự án đang mời thầu, mời quan tâm; 8 dự án thực hiện thủ tục đấu giá; 2 dự án đang hoàn thiện thủ tục đấu giá; 6 dự án đang lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu; 6 dự án đang ở bước làm chủ trương lựa chọn nhà đầu tư.

Trong 5 dự án đang tổ chức mời thầu, mời quan tâm, dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh (4,4 ha, công suất 250 tấn/ngày) đã kết thúc thời gian nhận hồ sơ; Công ty TNHH CONIC SALES V.N. tham gia và hồ sơ đang được Sở Tài chính thẩm định.

Dự án Khu dân cư phía Nam Đề Gi (28,5 ha) đã có kết quả lựa chọn nhà đầu tư là Liên danh Việt Ý Hà Nội Center và Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Việt Ý, đang được Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt.

Dự án Khu đô thị Cát Hải Center (67,8 ha) đang được đánh giá hồ sơ, với cùng liên danh này tham gia. Hai dự án Khu đô thị đường Nguyễn Chí Thanh (32,64 ha) và Trường mầm non, phổ thông liên cấp chất lượng cao phường Hội Phú (3,51 ha) cũng đang được đánh giá hồ sơ.

Trong 8 dự án thực hiện thủ tục đấu giá, Trung tâm thương mại 27 Nguyễn Văn Cừ (1,48 ha, phường Diên Hồng) có 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ, trong đó, 2 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu là Công ty CP Bất động sản Việt - Nhật và Công ty CP Đầu tư Lamora.

Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Pleiku tại 15-17 Trường Chinh (1,5 ha) qua 2 lần thông báo chỉ có một nhà đầu tư là Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đăng ký nên chưa đủ điều kiện tổ chức đấu giá. Hiện thông tin dự án được công khai trong 30 ngày trên Cổng thông tin đấu giá quốc gia.

Sáu dự án còn lại gồm Chung cư Nguyễn Trọng Trì (phường Quy Nhơn), Khu đô thị CK54 (phường Pleiku), Khách sạn - trung tâm mua sắm phức hợp phường Pleiku, Khu dịch vụ thương mại lô DV1 thuộc Khu đô thị mới Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc), Chợ khu đất B1-62 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh (Quy Nhơn Đông) và Cầu tàu cùng mặt nước phường Quy Nhơn chưa có nhà đầu tư nộp hồ sơ qua các lần thông báo. Các dự án đang được đăng tải lại, thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 14-9 đến 18-9-2026. Riêng Khu đô thị CK54 (65,8 ha), sau 4 lần không có nhà đầu tư, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng rà soát lại quy hoạch khu vực.

Khu đất đấu giá Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Pleiku tại 15-17 Trường Chinh. Ảnh: T.L

Đối với 2 dự án đang hoàn thiện thủ tục đấu giá, Khu dân cư Trà Đa (5,86 ha) đã được phê duyệt phương án đấu giá và điều chỉnh chủ trương đầu tư, hiện chờ xác định giá đất cụ thể để tính giá khởi điểm; Trung tâm dịch vụ - Khách sạn đường Nguyễn Văn Linh (15.600 m²), định hướng khách sạn 5 sao, vừa được điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 9-9 và đang rà soát phương án đấu giá.

Trong 6 dự án đang lập hồ sơ mời quan tâm, mời thầu, Khu đô thị Tường Vân 2 (42,49 ha, phường Quy Nhơn Bắc) đã được Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ mời thầu; Khu đô thị Nam đường Hùng Vương (67,2 ha, phường Quy Nhơn Bắc) đang lập hồ sơ mời thầu. Đáng chú ý, nhóm này có 4 dự án năng lượng, gồm Nhà máy điện mặt trời nổi Ea Dreh (công suất 40 MW) và 3 dự án điện gió Xã Trang giai đoạn 2, Bờ Ngoong, Xã Trang, mỗi dự án công suất 100 MW. Các dự án đã qua bước mời quan tâm, có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu; Sở Công Thương đang lập hồ sơ mời thầu.

Sáu dự án còn lại đang làm thủ tục xác định chủ trương lựa chọn nhà đầu tư. Dự án có quy mô lớn nhất là Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua (quy mô 2.874 ha, tại các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Tây) đã có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và danh mục khu đất đấu thầu được HĐND tỉnh thông qua, hiện tiếp tục rà soát quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Mặt bằng Dự án Khu đô thị CK54 (phường Pleiku). Ảnh: T.T

Các dự án khác, gồm Khu dân cư tổ dân phố 6, xã Đức Cơ; Khu công viên sinh thái, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và khu nhà ở thuộc giai đoạn 2 Khu phức hợp Đak Đoa (xã Đak Đoa); Khu dịch vụ du lịch DV-3 tại phường Quy Nhơn Nam; Bệnh viện quốc tế phường Quy Nhơn Nam và Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực An Khê. Trong đó, dự án Bệnh viện quốc tế quy mô khoảng 200 giường chờ bổ sung vào danh mục đấu thầu để trình HĐND tỉnh; dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực An Khê, diện tích 10,1 ha, công suất khoảng 80 tấn/ngày, đang được UBND xã Cửu An hoàn thiện hồ sơ vị trí đề xuất điều chỉnh.

Thời gian tới, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt hồ sơ và tháo gỡ các vướng mắc liên quan quy hoạch, giá đất, qua đó sớm hoàn tất việc lựa chọn nhà đầu tư đối với toàn bộ 27 dự án.