Trung Nguyên Legend mở rộng hệ sinh thái từ cà phê đến đô thị, giáo dục

(GLO)- Từ lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê, Trung Nguyên Legend đang mở rộng hoạt động sang văn hóa, du lịch, phát triển đô thị và giáo dục, với tâm điểm là các dự án tại Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Năm 2026 đánh dấu 30 năm phát triển của Trung Nguyên Legend. Trong lĩnh vực sản xuất, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nâng công suất chế biến tại Buôn Ma Thuột.

Ngày 25-6-2026, Dự án Nhà máy cà phê Trung Nguyên Legend được khởi công tại Cụm công nghiệp Tân An 2, phường Tân An, với tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng, diện tích 49.965 m². Đây là nhà máy cà phê hòa tan thứ năm của tập đoàn tại Việt Nam và thứ hai tại Buôn Ma Thuột.

Thành phố Cà phê , “khu đô thị kiến tạo lối sống” (Discovery), mang đến không gian sống xanh hài hòa với thiên nhiên và cuộc sống an lành, thịnh vượng, đẳng cấp bậc nhất Tây Nguyên. Ảnh nguồn trungnguyenlegend.com

Theo Báo Đắk Lắk, giai đoạn 1 của dự án gồm dây chuyền trích ly cà phê hòa tan sấy phun, công suất 1.000 kg/giờ, sản lượng 7.776 tấn cà phê bột/năm, tạo việc làm cho khoảng 200 lao động. Sau năm 2027, dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2 với dây chuyền sấy lạnh, hướng tới mô hình nhà máy cà phê năng lượng sinh thái đạt chuẩn Net Zero.

Cùng thời điểm, dự án mở rộng Nhà máy cà phê Trung Nguyên trên diện tích 25.182 m², vốn đầu tư 150 tỷ đồng cũng được động thổ, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 6-2028.

Không chỉ mở rộng sản xuất, Trung Nguyên Legend còn phát triển mô hình đô thị gắn với cà phê. Thành phố Cà phê tại Buôn Ma Thuột có quy mô 45,45 ha, được khởi công từ tháng 1-2017, định hướng trở thành khu đô thị gắn với ngành kinh tế lõi cà phê.

Dự án tích hợp nhà ở cùng các công trình văn hóa, du lịch và tiện ích như Bảo tàng Thế giới Cà phê, khu thể thao, vườn Zen và không gian thưởng lãm cà phê. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, dự án có mật độ xây dựng 27%, hơn 50% diện tích dành cho cây xanh và mặt nước.

Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị The Coffee Boutique đang được hoàn thiện, dự kiến vận hành trong năm 2027, bổ sung chức năng lưu trú, hội nghị và tổ chức sự kiện cho khu đô thị.

Ở lĩnh vực giáo dục, tháng 7-2025, Trung Nguyên Legend ký hợp tác với hệ thống INschool thuộc Tổ chức Giáo dục Interlink Education và hệ thống trường Xanh Tuệ Đức để phát triển trường mầm non, tiểu học tại Thành phố Cà phê.

Ngày 26-10-2025, hệ thống trường được khởi công. Theo Báo Đắk Lắk, Trường Mầm non INschool được thiết kế 26 phòng học, dự kiến 650 học sinh; Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức gồm 20 phòng học, dự kiến 500 học sinh.

Trong lĩnh vực văn hóa - tri thức, doanh nghiệp duy trì các chương trình như “Hành trình Từ Trái Tim”. Sau 14 năm, chương trình đã trao tặng hơn 5 triệu cuốn sách và tổ chức hơn 1.000 chương trình giao lưu tới học sinh, sinh viên và cộng đồng.

Như vậy, hệ sinh thái hoạt động của Trung Nguyên Legend đang được mở rộng theo chuỗi cà phê - sản xuất, chế biến - văn hóa, du lịch - đô thị - giáo dục. Trong đó, Buôn Ma Thuột tiếp tục là địa bàn tập trung nhiều dự án, gắn với định hướng nâng cao giá trị cà phê Robusta và phát triển thương hiệu “thành phố cà phê” của địa phương.