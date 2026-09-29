Đóng học phí cho con, phụ huynh được giảm thuế thu nhập thế nào?

(GLO)- Từ năm 2026, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm trừ thêm chi phí giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, để được hưởng quyền lợi, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý hóa đơn, chứng từ khi đóng học phí cho con.

Từ năm 2026, chính sách giảm trừ thêm các khoản chi cho giáo dục - đào tạo khi tính thuế thu nhập cá nhân chính thức được áp dụng, mang lại thêm một khoản hỗ trợ cho người lao động có con đang đi học. Tuy nhiên, cùng với chính sách mới, yêu cầu về hóa đơn, chứng từ đang khiến không ít phụ huynh băn khoăn.

Phụ huynh đóng học phí cho con cần lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ để bảo đảm quyền lợi khi thực hiện giảm trừ thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh họa: AI

Theo Nghị định số 253/2026, từ kỳ tính thuế năm 2026, ngoài khoản giảm trừ 15,5 triệu đồng/tháng cho bản thân và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc, người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm trừ thêm các khoản chi cho y tế và giáo dục - đào tạo.

Tổng mức giảm trừ tối đa đối với các khoản chi này là 47 triệu đồng/năm cho người nộp thuế và người phụ thuộc. Trong đó, chi phí y tế được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng/năm và chi phí giáo dục - đào tạo tối đa 24 triệu đồng/năm.

Các khoản được xem xét giảm trừ gồm học phí ở các bậc mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học tại các cơ sở giáo dục - đào tạo trong nước và một số khoản chi cho kỹ năng chuyên môn khác theo quy định.

Để được giảm trừ, khoản chi phải có hóa đơn, chứng từ và phải thể hiện thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc của người nộp thuế.

Thực tế thời gian qua, một số phụ huynh cho biết đã chuyển khoản hàng chục triệu đồng học phí nhưng chỉ nhận được xác nhận đã nộp tiền, trong khi chưa được cung cấp hóa đơn. Một số trường học cho biết vẫn thực hiện việc xuất hóa đơn điện tử đối với các khoản thu.

Tuy nhiên, cũng có những khoản thu như lớp kỹ năng, ngoại ngữ hoặc hoạt động liên kết khiến phụ huynh đặt câu hỏi về việc khoản tiền này có thuộc diện được giảm trừ hay không.

Theo hướng dẫn được cơ quan thuế thông tin, người có nhu cầu giảm trừ khoản chi giáo dục, y tế phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân, không ủy quyền quyết toán cho cơ quan chi trả. Do đó, người lao động cần chủ động tập hợp và bảo quản hồ sơ chứng minh các khoản chi.

Đối với những trường hợp đã đóng học phí nhưng chưa được xuất hóa đơn, phụ huynh nên liên hệ bộ phận kế toán của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục để đề nghị cung cấp hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Việc chỉ có chứng từ chuyển khoản hoặc giấy xác nhận đã nộp học phí chưa đồng nghĩa chắc chắn khoản chi sẽ được chấp nhận để giảm trừ nếu không đáp ứng yêu cầu về chứng từ theo quy định.