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Đến cuối tháng 9, Gia Lai có 2.739 doanh nghiệp thành lập mới

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T.SỸ
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(GLO)- Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai Đinh Hữu Hòa cho biết, đến cuối tháng 9-2026, toàn tỉnh có 2.739 doanh nghiệp thành lập mới, tăng khoảng 19,13% so với cùng kỳ năm 2025 , với tổng vốn đăng ký đạt 40.154 tỷ đồng, tăng khoảng 135%.

Việc cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp mới trên địa bàn tỉnh được triển khai nhanh. Đặc biệt, Sở Tài chính đã tăng hàm lượng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, rút thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới doanh nghiệp từ 3 ngày xuống còn khoảng 3 giờ làm việc. Điều này giúp doanh nghiệp hạn chế thời gian đi lại và các chi phí phát sinh, sớm gia nhập thị trường, nắm bắt cơ hội đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (đứng giữa hàng đầu) kiểm tra thực tế và động viên doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu. Ảnh: Tiến Sỹ

Xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế tỉnh, đóng vai trò tiên phong thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo việc làm, tăng trưởng kinh tế và nâng năng lực cạnh tranh của địa phương, tỉnh đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hỗ trợ doanh nghiệp sớm tiếp cận nguồn lực về đất đai, tín dụng, nhân lực chất lượng phục vụ đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó là tư vấn, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI thông qua các hội nghị xúc tiến đầu tư, diễn đàn doanh nghiệp. Thuế tỉnh và Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý, tích cực đưa chính sách hỗ trợ của Nhà nước vào cuộc sống, đảm bảo tối đa quyền lợi cho doanh nghiệp.

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Hoạt động chế biến cá ngừ đại dương xuất khẩu tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Ảnh: Tiến Sỹ

Gia Lai cũng chủ động linh hoạt trong công tác xúc tiến đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp đăng ký và thực hiện các dự án mới gắn với định hướng quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển bền vững.

Toàn tỉnh đang hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có từ 60.000 đến 65.000 doanh nghiệp hoạt động; tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân từ 9,5 đến 11,5%/năm; đóng góp khoảng 55-60% GRDP địa phương; đóng góp khoảng 35-40% tổng thu ngân sách; giải quyết việc làm cho khoảng 80-85% lao động trên địa bàn tỉnh.

báo Gia Lai
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