Gia Lai khơi thông nguồn lực khu vực tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới

(GLO)- Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Gia Lai xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Đề án phát triển kinh tế tư nhân cùng Kế hoạch số 228/KH-UBND của UBND tỉnh được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển cho DN, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" cho doanh nghiệp

Dù đóng góp lớn cho nền kinh tế địa phương nhưng cộng đồng DN tư nhân vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư. Trong đó, quỹ đất sạch và thủ tục đất đai tiếp tục là rào cản lớn.

Nhiều dự án chế biến nông sản, công nghiệp, logistics, năng lượng kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư do vướng giải phóng mặt bằng, giao đất và các thủ tục liên quan, làm gia tăng chi phí và giảm cơ hội kinh doanh.

Khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng giữ vai trò dẫn dắt trong phát triển công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản địa phương. Ảnh: Hà Duy

Theo bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh, chi phí logistics cũng là một bất lợi lớn của Gia Lai. Tỉnh vẫn thiếu các trung tâm logistics hiện đại, kho lạnh quy mô lớn và hệ thống vận tải đồng bộ, khiến chi phí vận chuyển cao. Bên cạnh đó, khó tiếp cận nguồn vốn vẫn là trở ngại phổ biến đối với DN nhỏ và vừa, nhất là trong các lĩnh vực chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số.

“DN cần nhất là môi trường kinh doanh ổn định, chính sách minh bạch để giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường” - bà Sen chia sẻ.

Đối với các DN nhỏ, nhu cầu cấp thiết hiện nay còn là các công cụ quản trị hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ông Đỗ Anh Văn - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Anh Văn (phường Pleiku) cho rằng: Tỉnh cần triển khai những chính sách thiết thực như hỗ trợ miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán, quản trị, tư vấn pháp lý và đào tạo nhân lực.

Những kiến nghị từ thực tiễn sản xuất kinh doanh đã trở thành cơ sở quan trọng để tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp trong giai đoạn phát triển mới.

Mở đường cho khu vực tư nhân bứt phá

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân. Cụ thể hóa tinh thần đó, Gia Lai đã triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân và Kế hoạch số 228/KH-UBND với những mục tiêu rất cụ thể.

Đến cuối năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu có 26.000 DN đang hoạt động, thành lập mới 7.000 DN. Khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10 - 10,5%; đóng góp khoảng 80% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), 25% tổng thu ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho 92 - 93% lao động toàn tỉnh.

Chế biến cà phê organic phục vụ xuất khẩu tại Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú). Ảnh: Hà Duy

Quy mô GRDP của tỉnh năm 2025 đạt khoảng 270.700 tỷ đồng, trong đó, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 216.500 tỷ đồng, tương đương 80%. Năm 2026, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, GRDP của tỉnh cần tăng thêm khoảng 27.000 tỷ đồng so với năm trước.

Với tỷ trọng đóng góp lớn hiện nay cùng khả năng huy động vốn, mở rộng sản xuất và tạo việc làm, khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng sẽ tạo ra phần lớn giá trị tăng thêm này.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Kế hoạch số 228/KH-UBND đưa ra một số giải pháp mang tính đột phá như thành lập Vườn ươm DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp và chuyển đổi số, đầu tư các thiết chế hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Cùng với đó, tỉnh cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ pháp luật và 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2026.

Tỉnh tập trung quy hoạch quỹ đất, đầu tư hạ tầng kết nối và đẩy nhanh tiến độ các khu, cụm công nghiệp. Theo Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Nguyễn Như Trình, hạ tầng đồng bộ và quỹ đất sạch là “chìa khóa” để thu hút các dự án lớn, thúc đẩy dịch vụ, logistics, công nghiệp hỗ trợ và đón làn sóng dịch chuyển đầu tư.

Trong lĩnh vực thương mại và hội nhập quốc tế, tỉnh cũng đặt mục tiêu đưa DN tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Phó Giám đốc Sở Công Thương Võ Mai Hưng cho hay: Tỉnh sẽ hỗ trợ các đơn vị tham gia Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam, triển khai kế hoạch hội nhập kinh tế giai đoạn 2026 - 2030, đẩy mạnh xuất khẩu và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do.

Đáng chú ý, các động lực tăng trưởng mới như chế biến sâu, logistics, kinh tế cửa khẩu và kinh tế số đều gắn với vai trò dẫn dắt của DN tư nhân. Nhiều DN lớn đã sẵn sàng đảm nhận vai trò tiên phong.

Ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp - một trong những DN được chọn để xây dựng DN tiên phong, cho biết: Việc ứng dụng công nghệ và minh bạch dữ liệu thông qua chuyển đổi số sẽ nâng tầm giá trị có trách nhiệm của cà phê Gia Lai.

Vĩnh Hiệp đang chuẩn bị triển khai chuỗi dự án trọng điểm với tổng vốn dự kiến 18.800 tỷ đồng, gồm nhà máy chế biến sâu công nghệ hiện đại, cụm kho trung chuyển quy mô châu Á, trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo nông nghiệp và du lịch trải nghiệm.

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương hành động quyết liệt, hỗ trợ DN theo hướng thực chất, hiệu quả; tập trung hoàn thiện môi trường đầu tư; kịp thời tháo gỡ các "điểm nghẽn" về đất đai, vốn, thuế để DN mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực quản trị.

Từ việc nhận diện đúng những "điểm nghẽn" đến việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, Gia Lai đang từng bước tạo dựng môi trường thuận lợi hơn cho DN phát triển. Kế hoạch số 228/KH-UBND được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực tư nhân, tạo nền tảng để khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực nòng cốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.