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Công ty TNHH Vĩnh Hiệp được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026"

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PV

(GLO)- Công ty TNHH Vĩnh Hiệp vừa được vinh danh tại HR Asia Awards 2026 với danh hiệu Best Companies to Work for in Asia 2026 (Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026).

Đây là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực, ghi nhận các doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc, văn hóa doanh nghiệp bền vững và chiến lược phát triển nguồn nhân lực hiệu quả.

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Để đạt được giải thưởng, Vĩnh Hiệp đã trải qua quy trình đánh giá độc lập dựa trên mô hình Total Engagement Assessment Model (TEAM) của HR Asia. Các tiêu chí tập trung vào mức độ gắn kết của người lao động, chính sách phát triển nhân sự, môi trường làm việc, năng lực lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp.

Là doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Gia Lai, Vĩnh Hiệp nhiều năm qua không chỉ khẳng định vị thế trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu cà phê mà còn kiên định với chiến lược phát triển lấy con người làm trọng tâm. Doanh nghiệp xác định nguồn nhân lực là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế trong bối cảnh ngành cà phê chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

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Hiện nay, Vĩnh Hiệp duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp với nhiều chương trình đào tạo, phát triển năng lực, xây dựng đội ngũ quản lý kế cận, đồng thời chú trọng chính sách phúc lợi, an toàn lao động và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho người lao động. Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng trên các giá trị trách nhiệm, đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững, góp phần tạo nên sự gắn kết lâu dài giữa người lao động và doanh nghiệp.

Đại diện Vĩnh Hiệp cho biết, giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực trong công tác quản trị nguồn nhân lực mà còn là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư xây dựng môi trường làm việc hiện đại, nơi mỗi cá nhân đều được tạo điều kiện phát huy năng lực, đóng góp giá trị và phát triển cùng doanh nghiệp.

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Những năm gần đây, cùng với việc mở rộng thị trường xuất khẩu, đầu tư công nghệ chế biến và thúc đẩy phát triển chuỗi cà phê bền vững, Vĩnh Hiệp cũng không ngừng nâng cao chất lượng quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế. Việc được HR Asia vinh danh tiếp tục khẳng định hướng đi phát triển toàn diện của doanh nghiệp, trong đó con người luôn là yếu tố trung tâm của mọi chiến lược.

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026” không chỉ góp phần nâng cao hình ảnh của Vĩnh Hiệp mà còn khẳng định vị thế của cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai trên bản đồ kinh tế khu vực. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực của các doanh nghiệp địa phương trong việc xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, từng bước hội nhập với các chuẩn mực quản trị quốc tế, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành cà phê và kinh tế Gia Lai.

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