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4 trường hợp bị giám sát trọng điểm về thuế từ 1.7

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Người nộp thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ; không giải trình, bổ sung thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế… sẽ bị giám sát trọng điểm về thuế từ ngày 1.7.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 94/2026/TT-BTC quy định về quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Theo đó, người nộp thuế sẽ thuộc trường hợp giám sát trọng điểm về thuế nếu có một trong 4 dấu hiệu sau:

Người nộp thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền có liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế.

Người nộp thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ thuộc trường hợp bị giám sát trọng điểm về thuế
Người nộp thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ thuộc trường hợp bị giám sát trọng điểm về thuế

Người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế bị khởi tố về các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ.

Người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thuộc chuyên đề trọng điểm hoặc yêu cầu thu thập thông tin từ công tác quản lý của cơ quan thuế cần giám sát quản lý thuế.

Người nộp thuế thuộc mức không tuân thủ pháp luật thuế; người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin hoặc có giải trình, bổ sung thông tin nhưng không đầy đủ theo yêu cầu, thời hạn tại thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế.

Giám sát trọng điểm là việc cơ quan thuế áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế để theo dõi, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế trong một khoảng thời gian nhất định.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) hướng dẫn cụ thể việc thu thập, phân tích thông tin, xác định trọng điểm giám sát, biện pháp giám sát, thời hạn giám sát phù hợp với quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

Rủi ro cao về thuế có thể bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Theo Thông tư 94/2026/TT-BTC, mức độ rủi ro đối với người nộp thuế chia theo 3 mức: cao, trung bình và thấp.

Nếu người nộp thuế bị xếp vào nhóm rủi ro cao sẽ bị áp dụng các biện pháp quản lý khá chặt chẽ.

Điển hình như, với quản lý nợ thuế, khoản thu khác và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế: cơ quan thuế sẽ tăng tần suất theo dõi trong tháng, tăng cường các biện pháp đôn đốc, làm việc trực tiếp nhằm thu hồi kịp thời các khoản nợ vào ngân sách nhà nước.

Cụ thể gồm: áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh; lựa chọn áp dụng một hoặc nhiều biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; công khai thông tin tiền thuế nợ.

Trước đó, tại dự thảo thông tư lấy ý kiến còn có nội dung, cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an trong trường hợp cần thiết, song thông tư ban hành chính thức đã bỏ nội dung này.

Trong quản lý sử dụng hóa đơn, chứng từ, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý với người nộp thuế có rủi ro cao như sau: không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, ngừng sử dụng hóa đơn điện tử hoặc thực hiện các biện pháp quản lý hóa đơn khác theo quy định.

Nếu người nộp thuế ở mức rủi ro trung bình và rủi ro thấp: cơ quan thuế chỉ thực hiện lựa chọn mẫu để rà soát, kiểm tra, xử lý theo quy định; tăng cường theo dõi, phân tích dữ liệu hóa đơn, chứng từ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa rủi ro phát sinh; thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế tuân thủ đúng các quy định về hóa đơn, chứng từ.

Thông tư 94/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7, thay thế Thông tư 31/2021/TT-BTC.

Theo Đan Thanh (TNO)

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