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Chính thức giảm trừ y tế, giáo dục 23 - 24 triệu đồng/năm trước khi tính thuế

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Quy định này được đề cập tại Nghị định 253/2026 do Chính phủ ban hành ngày 30.6 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Ngoài mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế và người phụ thuộc trước khi tính thuế TNCN, Nghị định 253 quy định mới về mức giảm trừ y tế và giáo dục đào tạo của người nộp thuế, người phụ thuộc. Cụ thể, các khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do bảo hiểm y tế chi trả, với tổng mức giảm trừ không quá 23 triệu đồng/năm.

Các khoản chi cho giáo dục-đào tạo tại cơ sở giáo dục-đào tạo trong nước, với tổng mức giảm trừ không quá 24 triệu đồng/năm gồm khoản tiền học phí giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông; giáo dục nghề nghiệp; giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về giáo dục; các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục-đào tạo.

Chính thức giảm trừ y tế, giáo dục trước khi tính thuế TNCN. Ảnh: NHẬT THỊNH
Chính thức giảm trừ y tế, giáo dục trước khi tính thuế TNCN. Ảnh: NHẬT THỊNH

Các khoản chi phí mà người nộp thuế được giảm trừ quy định phải đáp ứng các điều kiện. Cụ thể, có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; riêng đối với khoản chi cho y tế phải có thêm bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Hóa đơn, chứng từ để được giảm trừ phải thể hiện thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc của người nộp thuế. Khoản chi không được chi trả từ các nguồn khác, kể cả từ nguồn tài trợ, hỗ trợ, trả thay của tổ chức, cá nhân; nguồn ngân sách nhà nước; quỹ bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; hoặc các khoản bảo hiểm chi trả dưới mọi hình thức.

Khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản giảm trừ khác phát sinh trong năm nào thì được tính giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó, không được chuyển sang giảm trừ cho năm tính thuế tiếp theo.

Trường hợp cá nhân đã thực hiện quyết toán thuế nhưng chưa có hóa đơn, chứng từ để xác định các khoản chi cho y tế, giáo dục-đào tạo theo quy định tại khoản 3 Điều này thì việc điều chỉnh nghĩa vụ thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Theo Thanh Xuân (thanhnien.vn)

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