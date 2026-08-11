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Xe limousine chạy hợp đồng còn được đón khách tại văn phòng?

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NHÃ UYÊN (theo VGP News, Bộ Xây dựng)

(GLO)- Từ ngày 10-8, quy định mới về vận tải hành khách theo hợp đồng chính thức có hiệu lực. Theo đó, xe limousine hoạt động theo loại hình này bị siết việc đón, trả khách tại văn phòng và các địa điểm cố định của doanh nghiệp.

Nghị định số 218/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2024/NĐ-CP về hoạt động vận tải đường bộ đã có hiệu lực từ ngày 10-8-2026, với nhiều quy định mới đối với kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

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Xe limousine hoạt động theo hợp đồng bị siết việc đón, trả khách tại văn phòng và các địa điểm cố định của doanh nghiệp. Ảnh minh họa: BXD

Cụ thể, Nghị định sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định 158/2024/NĐ-CP. Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe; không được bán vé; không được thu tiền; không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau.

Đáng chú ý, đơn vị không được sử dụng xe kinh doanh vận tải để đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến đường phố.

Như vậy, đối với xe limousine đăng ký kinh doanh theo loại hình vận tải hành khách hợp đồng, doanh nghiệp không được tổ chức đón, trả khách tại văn phòng, chi nhánh hoặc các địa điểm cố định thuộc trường hợp nêu trên như một điểm đón, trả khách thường xuyên.

Tuy nhiên, quy định mới không đồng nghĩa với việc cấm xe hợp đồng đón, trả khách tại tất cả địa điểm trong đô thị. Phạm vi hạn chế được quy định cụ thể đối với trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm cố định khác do đơn vị vận tải thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến đường phố.

Việc bổ sung quy định này nhằm phân định rõ hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng với vận tải hành khách theo tuyến cố định, hạn chế tình trạng xe hợp đồng tổ chức hoạt động tương tự xe chạy tuyến cố định.

Ngoài ra, Nghị định số 218/2026/NĐ-CP cũng quy định, từ ngày 1-1-2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải kết nối, chia sẻ dữ liệu về các nội dung của hợp đồng vận tải hành khách với Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông) trước khi thực hiện chuyến đi.

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