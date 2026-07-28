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Cụm thi đua số 1 sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2026

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NGÔ SƯƠNG

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Cụm thi đua số 1 (gồm Công đoàn các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây và xã Tuy Phước) đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Cụm thi đua số 1 hiện quản lý 320 công đoàn cơ sở với 34.652 đoàn viên. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Cụm đã kết nạp mới 3.447 đoàn viên, thành lập 20 công đoàn cơ sở. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được quan tâm.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Công đoàn các xã, phường trong Cụm đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động. Nổi bật là chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” trao 125 suất quà trị giá 250 triệu đồng và 1.407 phiếu mua hàng trị giá hơn 703 triệu đồng. Các đơn vị cũng kịp thời hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, ảnh hưởng bởi thiên tai; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2026.

Các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo được triển khai sâu rộng, có gần 248 sáng kiến, giải pháp được đăng ký và áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn tại cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời làm rõ khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đoàn viên và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Trên cơ sở đó, các đơn vị cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

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