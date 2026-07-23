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Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Gào

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Sáng 23-7, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gào phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, Công ty CP Kinh doanh và Phát triển miền núi Gia Lai tổ chức tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã.

Tại chương trình, lãnh đạo địa phương cùng đại diện các đơn vị đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời khẳng định, hoạt động tri ân không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp mà còn góp phần chăm lo đời sống người có công, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

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Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Gào. Ảnh: Hà Duy

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 100 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Gào, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

Đại diện lãnh đạo xã Gào ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, những đóng góp thiết thực của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai cùng Công ty CP Kinh doanh và Phát triển miền núi Gia Lai trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Cùng với đó, lãnh đạo xã mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục chung tay thực hiện các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công, góp phần phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” và các giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc.

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