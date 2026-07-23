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Thời sự

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu

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NGÔ SƯƠNG
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(GLO)- Ngày 22-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai Phạm Thị Tố Hải đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng tại 2 phường Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn và xã Tuy Phước.

Theo đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình các ông: Dương Văn Tầm, Nguyễn Thanh Bình (cùng trú thôn Trung Tín, xã Tuy Phước), Trần Duy Hòa (thôn Công Chánh, xã Tuy Phước); Mẹ Bành Thị Đón (tổ dân phố Công Lương, phường Hoài Nhơn Đông); bà Lê Thị Lợi (tổ dân phố Lộ Diêu, phường Hoài Nhơn Đông); ông Nguyễn Văn Kế (tổ dân phố Phú Nhuận, phường Hoài Nhơn Đông); Mẹ Đặng Thị Nĩ và Mẹ Lê Thị Thiều (Thừa) (cùng ở tổ dân phố Trung Hóa, phường Hoài Nhơn) và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Huy (tổ dân phố Mỹ An, phường Hoài Nhơn).

Tại các nơi đến thăm, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

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Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải tặng quà cho ông Nguyễn Văn Kế (tổ dân phố Phú Nhuận, phường Hoài Nhơn Đông). Ảnh: Phan Tuấn

Đồng thời, Giám đốc Sở Nội vụ mong muốn các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; là tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Giám đốc Sở Nội vụ cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ chính sách, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng và gia đình chính sách.

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