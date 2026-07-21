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Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công

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PHÚ HÒA
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(GLO)- Chiều 20-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Canh Liên, Vân Canh và Canh Vinh.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm 2 gia đình người có công tại xã Canh Liên gồm: bà Đinh Thị Đinh (làng Hà Giao) và ông Đinh Văn Bênh (làng Ka 3).

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình thương binh Phạm Thị Sửu (thôn Thịnh Văn 2, xã Vân Canh). Ảnh: Dũng Nhân

Ngoài ra, đoàn còn đến thăm, tặng quà 3 gia đình thương binh, bệnh binh ở xã Vân Canh gồm: thương binh Phạm Thị Sửu (thôn Thịnh Văn 2), bệnh binh Lê Văn Bản (làng Hà Vân Trên), bệnh binh Đinh Văn Tầm (làng Canh Sơn); 3 gia đình liệt sĩ tại xã Canh Vinh gồm: bà Võ Thị Mười (thôn Tân Vinh), ông Đoàn Liêm (thôn Hiệp Vinh 1) và bà Võ Thị Dây (thôn Tân Quang).

Tại các gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tặng quà cho bà Võ Thị Dây (thân nhân liệt sĩ, ở thôn Tân Quang, xã Canh Vinh). Ảnh: Dũng Nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng ổn định, tốt đẹp hơn.

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