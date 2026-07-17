Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai: Hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DUY ĐĂNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 17-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng thời chuẩn bị các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm vào năm 2027.

Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác chăm lo người có công với cách mạng, góp phần phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong đời sống xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; giới thiệu những tấm gương người có công tiêu biểu, các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội; tiếp tục vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công; nâng cấp, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

1.jpg
Quang cảnh tại hội nghị. Ảnh: D.Đ

Các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh sẽ đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tri ân như thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công; tổ chức dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân, gặp mặt và tuyên dương các cá nhân tiêu biểu. Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức chỉnh trang, vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ và đồng loạt tổ chức chương trình thắp nến tri ân trên địa bàn tỉnh.

2.jpg
Đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027. Ảnh: D.Đ

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương khẳng định, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Do đó, các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở chủ động phối hợp triển khai các hoạt động tri ân sâu rộng, bảo đảm thống nhất, hiệu quả và có điểm nhấn; từ đó tạo tiền đề cho các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027.

3.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: D.Đ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu: Trong tuần cao điểm tới, các đơn vị tập trung thăm hỏi, tặng quà 96 Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng các gia đình người có công trên địa bàn tỉnh; hoàn thành việc chỉnh trang, vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ và tổ chức đồng loạt hoạt động thắp nến tri ân.

Đẩy mạnh các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc cho gia đình chính sách; vận động hội viên, đoàn viên tham gia cùng các đơn vị trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tăng cường tuyên truyền các địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ, bia di tích nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị: Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh số hóa các công trình ghi công liệt sĩ, triển khai hiệu quả Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”, nhận chăm sóc và chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ.

Các đơn vị, địa phương cần phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho 43.118 gia đình chính sách; tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ trao sổ tiết kiệm, sinh kế cho các gia đình chính sách; tổ chức gặp mặt, biểu dương các cựu chiến binh tiêu biểu, góp phần lan tỏa truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Thời sự

(GLO)- Sáng 15-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, HĐND tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2026-2031) đã khai mạc kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2026 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Cảnh sát biển trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh tại Nhơn Châu.

Cảnh sát biển trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh tại Nhơn Châu

Thời sự

(GLO)- Ngày 14-7, Đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung do Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn tổ chức hội nghị với chính quyền xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại khu neo đậu Tam Quan

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại Tam Quan

Thời sự

(GLO)- Sáng 11-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc). Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri

Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri

Thời sự

(GLO)- Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan đến đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách và các vấn đề dân sinh bức xúc.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026

Thời sự

(GLO)- Ngày 8-7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có Công điện số 45/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026.

null