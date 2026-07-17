Gia Lai: Hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(GLO)- Sáng 17-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng thời chuẩn bị các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm vào năm 2027.

Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác chăm lo người có công với cách mạng, góp phần phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong đời sống xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; giới thiệu những tấm gương người có công tiêu biểu, các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội; tiếp tục vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công; nâng cấp, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh tại hội nghị. Ảnh: D.Đ

Các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh sẽ đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tri ân như thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công; tổ chức dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân, gặp mặt và tuyên dương các cá nhân tiêu biểu. Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức chỉnh trang, vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ và đồng loạt tổ chức chương trình thắp nến tri ân trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027. Ảnh: D.Đ

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương khẳng định, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Do đó, các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở chủ động phối hợp triển khai các hoạt động tri ân sâu rộng, bảo đảm thống nhất, hiệu quả và có điểm nhấn; từ đó tạo tiền đề cho các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: D.Đ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu: Trong tuần cao điểm tới, các đơn vị tập trung thăm hỏi, tặng quà 96 Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng các gia đình người có công trên địa bàn tỉnh; hoàn thành việc chỉnh trang, vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ và tổ chức đồng loạt hoạt động thắp nến tri ân.

Đẩy mạnh các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc cho gia đình chính sách; vận động hội viên, đoàn viên tham gia cùng các đơn vị trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tăng cường tuyên truyền các địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ, bia di tích nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị: Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh số hóa các công trình ghi công liệt sĩ, triển khai hiệu quả Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”, nhận chăm sóc và chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ.

Các đơn vị, địa phương cần phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho 43.118 gia đình chính sách; tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ trao sổ tiết kiệm, sinh kế cho các gia đình chính sách; tổ chức gặp mặt, biểu dương các cựu chiến binh tiêu biểu, góp phần lan tỏa truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.