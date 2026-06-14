(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1055/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng ban chỉ đạo gồm có: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Phó Trưởng ban Thường trực), Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lê Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà. Các ủy viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh) ngày 8-6-2026. Ảnh: VGP

Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng ban Chỉ đạo ký ban hành; sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao, bảo đảm không tăng biên chế của bộ được cơ quan có thẩm quyền giao.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, trang trọng, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất các phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.