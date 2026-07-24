Trao trả hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B cho thân nhân các gia đình

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24-7, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B cho thân nhân các gia đình trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đã trao trả 10 bộ hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B cho thân nhân các gia đình: Thái Bá, Trương Văn Lê, Cao Thanh Liêm, Cao Xuân Hoành, Trương Kim Thành và Trần Thị Hồng Xuân (nguyên quán xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn trước đây); Lê Trần Tỵ và Lê Ngọc Phú (nguyên quán xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn cũ); Đặng Xuân Lan (nguyên quán xã Nhơn An, huyện An Nhơn cũ) và Huỳnh Quốc Cường (nguyên quán xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ cũ).

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai trao hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B cho thân nhân các gia đình. Ảnh: Dũng Nhân

Mỗi bộ hồ sơ lưu giữ nhiều tư liệu quý như sơ yếu lý lịch, lý lịch đảng viên, thẻ Đảng, thẻ đoàn viên, học bạ, giấy khen, nhật ký, ảnh lưu niệm cùng nhiều giấy tờ, kỷ vật gắn với quá trình học tập, công tác và tham gia cách mạng của các cán bộ đi B.

Bà Thái Thị Thự, thân nhân cán bộ đi B Thái Bá, xúc động khi đón nhận lại kỷ vật của gia đình. Ảnh: Dũng Nhân

Từ cuối năm 1959, hàng vạn cán bộ đã bí mật vượt dãy Trường Sơn vào miền Nam công tác, chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trước ngày lên đường, theo quy định, toàn bộ tư trang, giấy tờ và kỷ vật cá nhân đều được gửi lại Ủy ban Thống nhất Chính phủ lưu giữ. Trong mỗi bộ hồ sơ có nhiều tư liệu quý như sơ yếu lý lịch, lý lịch đảng viên, thẻ Đảng, thẻ đoàn viên, học bạ, giấy khen, nhật ký, ảnh lưu niệm, cùng nhiều giấy tờ gắn với một thời tuổi trẻ cống hiến của các cán bộ đi B.

Một số huân chương, huy hiệu và kỷ vật của cán bộ đi B được trao trả cho thân nhân các gia đình. Ảnh: Dũng Nhân

Việc trao trả hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B là hoạt động có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Sau nhiều thập kỷ được bảo quản, những hồ sơ, kỷ vật thiêng liêng đã trở về với gia đình, không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn lưu giữ ký ức về một thế hệ đã không tiếc tuổi xuân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bà Thái Thị Thự trao tặng lại kỷ vật (mũ và chiếc ba lô) gắn với những năm tháng hoạt động cách mạng của bố mình cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai làm hiện vật trưng bày. Ảnh: Dũng Nhân

Hoạt động không chỉ giúp những kỷ vật quý trở về với gia đình sau nhiều năm lưu giữ mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ trong đời sống hôm nay.