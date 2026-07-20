Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công

(GLO)- Ngày 20-7, đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cho thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng tại các xã Sơn Lang, Kbang và Kông Bơ La.

Theo đó, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải đã đến thăm các gia đình: bà Đinh Thị Nhiệt, ông Đinh Chring (thôn 1, xã Sơn Lang); bà Đinh Thị ANhoi (thôn 5, xã Sơn Lang); ông Đinh Phdươl (thôn 9, xã Kbang); ông Đinh Tích, ông Đinh Brinh (thôn 2, xã Kbang); ông Nguyễn Văn Hạnh (thôn Nghĩa An 2, xã Kông Bơ La); ông Đinh Văn Tướch (thôn An Đông, xã Kông Bơ La) và ông Nguyễn Quang Thắng (thôn Thống Nhất, xã Kông Bơ La).

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải (thứ 3 từ trái sang) thăm hỏi, tặng quà cho ông Đinh Chring (thôn 1, xã Sơn Lang). Ảnh: Phan Tuấn

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phạm Thị Tố Hải đã trực tiếp trao quà, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải (bìa trái) tặng quà cho ông Nguyễn Văn Hạnh (thôn Nghĩa An 2, xã Kông Bơ La). Ảnh: Phan Tuấn

Giám đốc Sở Nội vụ mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo; tích cực theo dõi, đóng góp ý kiến đối với công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người có công, bảo đảm các gia đình chính sách ngày càng có cuộc sống ổn định, tốt đẹp hơn.