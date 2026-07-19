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Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 19-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở phường Pleiku.

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Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (bên trái) thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ. Ảnh: P.D

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn và Đảng ủy phường Pleiku.

Theo đó, đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ (ở tổ 5, có chồng và con trai là liệt sĩ), bà Lại Thị Cưu (ở tổ 4, vợ liệt sĩ), ông Vũ Đức Việt (ở tổ 12, thương binh, bị nhiễm chất độc da cam).

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Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (bên trái) thăm hỏi, tặng quà bà Lại Thị Cưu (tổ 4, vợ liệt sĩ). Ảnh: P.D

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi lời động viên đến Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Đồng chí bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh cùng những người có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, luôn là điểm tựa vững chắc để con cháu yên tâm học tập, lao động, công tác, đồng thời là tấm gương sáng về lòng yêu nước và tinh thần cống hiến để các thế hệ trẻ học tập, noi theo.

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Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà ông Vũ Đức Việt (giữa). Ảnh: P.D

Đại diện các gia đình bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh cùng các cấp, các ngành. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực lao động, sản xuất, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

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