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Thời sự

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại xã Chư Sê

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Chiều 18-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Chư Sê nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2026).

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn và Đảng ủy xã Chư Sê.

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Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương (thứ 3 từ phải sang) thăm, tặng quà cho gia đình thương binh Nguyễn Xuân Thủy (thôn Mỹ Thạch, xã Chư Sê). Ảnh: P.D

Theo đó, đoàn đã đến thăm ông Nguyễn Xuân Thủy - thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% và là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (thôn Mỹ Thạch, xã Chư Sê); ông Lưu Thế Quý - thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 41%, là thân nhân liệt sĩ (thôn Phú Cường, xã Chư Sê.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

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Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho thương binh Lưu Thế Quý. Ảnh: P.D

Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao những phần quà ý nghĩa của Tỉnh ủy - HĐND-UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến gia đình các thương binh; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để các gia đình có cuộc sống ngày càng ổn định, tốt đẹp hơn.

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương cùng đoàn công tác đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Sê.

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