UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

(GLO)- Ngày 4-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Huế; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Về phía EVN có ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng các thành viên đoàn công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Lợi

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai được phân bổ phát triển 110 dự án nguồn điện với tổng công suất 5.501 MW. Đến nay, tỉnh đã và đang triển khai 91 dự án với tổng công suất khoảng 4.924 MW, đạt gần 90% tổng công suất được phân bổ.

Tại buổi làm việc, EVN và các đơn vị thành viên đã báo cáo tình hình cung ứng điện, hiện trạng hệ thống lưới điện và tiến độ đầu tư các công trình điện trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của EVN, hiện nay, tổng công suất đặt nguồn điện trên địa bàn tỉnh khoảng 5.062MW, gấp 6,3 lần công suất phụ tải Pmax 802MW (đặc biệt là khu vực phía Tây tỉnh có công suất đặt nguồn điện hơn 4.100MW, chiếm 82% công suất nguồn điện cả tỉnh) nhưng phụ tải lại thấp hơn khu vực phía Đông.

Đến năm 2030, tổng công suất nguồn điện trên địa bàn tỉnh dự kiến đạt khoảng 10.588 MW, gấp khoảng 9 lần công suất phụ tải cực đại của tỉnh.

Tại buổi làm việc, các bên cũng trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án nguồn và lưới điện, công tác đấu nối các nhà máy điện theo quy hoạch.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp tăng cường phối hợp giữa tỉnh và EVN nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Lĩnh vực năng lượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh được thiên nhiên ưu đãi với tiềm năng rất lớn để phát triển thủy điện, điện gió, điện mặt trời và các loại hình năng lượng mới, tạo nên lợi thế cạnh tranh mà không nhiều địa phương có được.

Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ điện trên địa bàn hiện chỉ chiếm khoảng 1/3 tổng công suất phát điện, phần lớn sản lượng phải truyền tải đến các địa phương khác. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ hệ thống lưới điện truyền tải để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Để Gia Lai phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế và triển khai hiệu quả Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, tỉnh rất cần sự quan tâm, đồng hành của EVN, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và Tổng Công ty Điện lực miền Trung trong đầu tư phát triển hạ tầng điện.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đơn vị tiếp tục phối hợp với địa phương tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách và các quy định pháp lý liên quan đến phát triển các dự án năng lượng, nhất là điện gió ngoài khơi, tạo điều kiện thuận lợi để giải tỏa công suất và thu hút đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiến nghị EVN ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống lưới điện truyền tải từ 220-500 kV, hình thành trục hạ tầng năng lượng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu giải tỏa công suất cho các dự án đang và sẽ triển khai.

Cùng với đó, Tập đoàn cần chủ động cân đối nguồn điện trong từng giai đoạn, bảo đảm quy hoạch nguồn điện gắn với phát triển đồng bộ hạ tầng truyền tải.

Từ thực tiễn triển khai các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất nghiên cứu cơ chế cho phép nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng các công trình truyền tải như trạm biến áp, đường dây đấu nối, sau đó bàn giao cho ngành điện quản lý, vận hành.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, nếu có cơ chế phù hợp sẽ huy động được nguồn lực lớn từ xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng truyền tải, hạn chế tình trạng quá tải và chậm giải tỏa công suất.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trọng Lợi

Đề cập đến tiến độ các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết: 2 dự án điện gió Chơ Long và Yang Trung hiện chậm so với tiến độ đã báo cáo Chính phủ và Bộ Công Thương. Theo kế hoạch, các dự án phải hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại chậm nhất trong tháng 4-2026, song đến nay đã chậm khoảng 2 tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị EVN tăng cường chỉ đạo, phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công; sớm đưa các dự án vào vận hành, góp phần phát huy hiệu quả đầu tư và bổ sung nguồn điện cho hệ thống.

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng cho rằng, quá trình phối hợp giải quyết thủ tục giữa các cơ quan, đơn vị vẫn còn một số khâu chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Vì vậy, EVN và các đơn vị chuyên môn cần tiếp tục rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án.

Khẳng định quan điểm nhất quán của tỉnh là luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mọi khó khăn, thiệt hại của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư cũng là tổn thất đối với sự phát triển chung của nền kinh tế.

Tỉnh cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với EVN và các chủ đầu tư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết các vướng mắc về thủ tục, pháp lý; đồng thời yêu cầu các sở, ngành chủ động, quyết liệt hơn trong phối hợp để cùng tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển hạ tầng năng lượng, góp phần đưa Gia Lai trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực và cả nước.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của UBND tỉnh Gia Lai, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN - cho biết: Thời gian qua, EVN tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh đầu tư phát triển và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trong đó, công tác đầu tư xây dựng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và phát triển hệ thống truyền tải điện luôn được Tập đoàn đặc biệt quan tâm.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN trao đổi tình hình triển khai các dự án nguồn và lưới điện tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trọng Lợi

Theo ông Ngô Sơn Hải, EVN đang chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện truyền tải nhằm đáp ứng yêu cầu giải tỏa công suất các nguồn điện và bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hệ thống.

Đối với các công trình truyền tải quy mô lớn, đặc biệt là các tuyến đường dây, trạm biến áp kết nối các nhà máy điện với hệ thống điện quốc gia, Tập đoàn yêu cầu tăng cường quản lý đầu tư, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Liên quan đến đề xuất xã hội hóa đầu tư hạ tầng truyền tải, Phó Tổng Giám đốc EVN cho hay: Tập đoàn đang nghiên cứu các cơ chế phù hợp theo quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp chủ đầu tư tự đầu tư đường dây, trạm biến áp đấu nối, EVN sẽ xem xét việc hạch toán các chi phí hợp lý vào tổng mức đầu tư của dự án trên cơ sở quy định hiện hành, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.

Về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, nhất là liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai và giải phóng mặt bằng, ông Ngô Sơn Hải đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật; kịp thời tổng hợp, báo cáo những vấn đề phát sinh để EVN và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, tránh ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

Bên cạnh công tác đầu tư, EVN sẽ tiếp tục tăng cường quản lý, vận hành an toàn hệ thống lưới điện; thường xuyên kiểm tra các tuyến đường dây và trạm biến áp nhằm phòng ngừa sự cố, bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.