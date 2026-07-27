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Thời sự

Gia Lai: Tuyên dương 126 thương binh, bệnh binh và con liệt sĩ tiêu biểu

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NGUYỄN HÂN

(GLO)- Sáng 27-7, tại phường Hoài Nhơn, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh và Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh tổ chức tuyên dương thương binh, bệnh binh và con liệt sĩ tiêu biểu.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

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Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và hội viên tiêu biểu.

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Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Phạm Mạnh Hùng phát biểu ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, người có công cách mạng. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Toàn tỉnh hiện có hơn 68.000 hội viên cựu chiến binh, sinh hoạt tại 135 tổ chức hội cơ sở và 2.400 chi hội trực thuộc. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống của lực lượng công an nhân dân, các hội viên luôn gương mẫu tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh, trật tự; tích cực lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

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Các đại biểu tham gia giao lưu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Tại chương trình, các đại biểu giao lưu với những hội viên điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Dù mang thương tật, chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh, nhưng nhiều người vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và tiếp tục cống hiến cho cộng đồng.

Nhiều người trở thành cán bộ gương mẫu, doanh nhân, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; tích cực giúp đỡ hội viên khó khăn, tham gia hoạt động từ thiện, khuyến học, phòng chống thiên tai và các phong trào tại địa phương.

Những câu chuyện được chia sẻ tại chương trình đã làm nổi bật ý chí, nghị lực và tinh thần trách nhiệm của những người từng chiến đấu, công tác trong lực lượng vũ trang. Trở về cuộc sống đời thường, họ tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, đóng góp xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và sự phát triển của quê hương.

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Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương (thứ 6 từ phải sang) trao bằng khen của Ban chấp hành Cựu chiến binh tỉnh cho các hội viên cựu chiến binh, cựu công an nhân dân. Ảnh: N.H

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Chăm lo người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là đạo lý và bổn phận của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu Công an nhân dân trong chăm lo đời sống hội viên, thực hiện công tác an sinh xã hội, giáo dục truyền thống cách mạng và tham gia xây dựng địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định: Các thương binh, bệnh binh và con liệt sĩ được tuyên dương là những tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí vượt khó, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng. Lãnh đạo tỉnh đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công; phát huy vai trò của hội viên cựu chiến binh, cựu công an nhân dân trong giáo dục truyền thống, xây dựng hệ thống chính trị và giữ gìn an ninh trật tự.

Các cấp Hội cần tích cực phối hợp thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin, nhân chứng, tư liệu; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

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Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương (thứ 6 từ trái qua) trao di ảnh liệt sĩ cho các gia đình. Ảnh: N.H
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Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Gia Lai trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 7 hội viên. Ảnh: N.H

Dịp này, Ban tổ chức trao 10 di ảnh liệt sĩ cho các gia đình; Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 7 hội viên cựu chiến binh, với mức 60 triệu đồng mỗi hộ. Câu lạc bộ Doanh nghiệp thuộc Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh trao 50 triệu đồng hỗ trợ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”; Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”.

Hội nghị tuyên dương 126 thương binh, bệnh binh và con liệt sĩ tiêu biểu là hội viên cựu chiến binh, cựu công an nhân dân. Qua đó, tiếp tục lan tỏa những tấm gương giàu nghị lực, trách nhiệm, góp phần xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển, giàu bản sắc và nghĩa tình.

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Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Bồng Sơn. Ảnh: N.H

Cũng trong sáng 27-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Bồng Sơn.

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