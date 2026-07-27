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79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ: Tiếp nối mạch nguồn tri ân

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Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành, các bộ, ban, ngành dẫn đầu các đoàn công tác đến thăm, tặng quà thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ.

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Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành, các bộ, ban, ngành dẫn đầu các đoàn công tác đến thăm, tặng quà thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.

Trên cả nước diễn ra nhiều hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng.

Trải qua 79 năm kể từ khi Ngày Thương binh-Liệt sĩ được xác lập, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" vẫn luôn được gìn giữ, lan tỏa bằng những hành động thiết thực, trở thành giá trị bền vững trong đời sống dân tộc và sức mạnh tinh thần của đất nước hôm nay./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

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