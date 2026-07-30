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Infographic 6.426 mô tô Honda bị triệu hồi: Cách kiểm tra xe có thuộc diện sửa lỗi

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Bộ Công Thương, Tuổi Trẻ)

(GLO)- Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa triển khai chương trình triệu hồi 6.426 xe mô tô phân khối lớn để kiểm tra và khắc phục một số lỗi kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến an toàn vận hành. 

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