Cục diện phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam đang có nhiều thay đổi trong nửa đầu năm 2026. Mazda CX-5 vẫn duy trì vị trí dẫn đầu nhưng sự vươn lên của VinFast VF 7 cùng sức cạnh tranh từ hàng loạt mẫu xe mới đang khiến cuộc đua doanh số ngày càng khốc liệt.