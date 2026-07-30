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Honda trình làng mô tô mới dành riêng cho dân mê phượt, đậm chất Dakar
Mới đây, Honda đã chính thức giới thiệu XR300 Rally 2026, mẫu xe adventure hoàn toàn mới được phát triển và sản xuất tại Ấn Độ.
(GLO)- Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa triển khai chương trình triệu hồi 6.426 xe mô tô phân khối lớn để kiểm tra và khắc phục một số lỗi kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến an toàn vận hành.
Toyota đang đẩy nhanh quá trình thử nghiệm phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của Innova Cross tại Ấn Độ, với những hình ảnh chạy thử mới hé lộ thêm nhiều thay đổi.
F125 là mẫu xe tay ga mới vừa được Wuyang Honda giới thiệu tại thị trường Trung Quốc, hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.
Chiếc Ferrari Luce Tailor Made "Chassis 0" là mẫu EV đầu tiên trong lịch sử thương hiệu, được dự đoán có giá 1,1 triệu USD.
Sự xuất hiện của Meguro S1 tiếp tục đánh dấu quá trình hồi sinh thương hiệu Meguro - cái tên có lịch sử hơn một thế kỷ trong ngành công nghiệp mô tô Nhật Bản.
Nội dung nằm trong Thông tư số 45/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ do Bộ Xây dựng ban hành.
Thị trường xe máy điện dành cho học sinh bắt đầu sôi động trước năm học mới, khi các hãng liên tiếp bổ sung mẫu mã, mở rộng dải giá. Nhiều mẫu xe hiện niêm yết giá chỉ hơn 11 triệu đồng.
Mercedes-Maybach vừa chính thức giới thiệu GLS 680 2027. Mẫu SUV siêu sang mới ra mắt chỉ vài tháng sau khi Mercedes-Benz GLS được nâng cấp giữa vòng đời.
Hãng xe điện Thụy Điển Polestar ngày 20/7 xác nhận sẽ không kháng cáo lệnh cấm từ chính phủ Mỹ đối với các mẫu xe tương lai và quyết định rút khỏi thị trường này để tập trung vào khu vực châu Âu.
Lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam sụt giảm hơn 25% trong nửa đầu năm 2026; Mazda3 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất và chiếm hơn 70% thị phần, trong khi các mẫu xe Hàn Quốc dần "đuối sức", Toyota Corolla Altis cũng dừng bước.
Hãng mô tô nổi tiếng của Mỹ là Boss Hoss vừa đưa tới thị trường chiếc Cruiser 2026 với khối động cơ ấn tượng.
Cục diện phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam đang có nhiều thay đổi trong nửa đầu năm 2026. Mazda CX-5 vẫn duy trì vị trí dẫn đầu nhưng sự vươn lên của VinFast VF 7 cùng sức cạnh tranh từ hàng loạt mẫu xe mới đang khiến cuộc đua doanh số ngày càng khốc liệt.
Theo Carscoops, Audi đang cân nhắc ý tưởng ra mắt một mẫu SUV hạng sang để cạnh tranh với Mercedes-Benz G-Class, dự kiến lấy cảm hứng từ mẫu Concept C ra mắt năm ngoái.
Sở hữu kiểu dáng thanh lịch, trọng lượng nhẹ cùng quãng đường di chuyển tối đa 160 km, "tân binh" VinFast Kyo được định vị là mẫu xe máy điện phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày tại đô thị.
(GLO)- Haval GWM H10 gây chú ý khi đưa cảm biến LiDAR và hệ thống lái thông minh Coffee Pilot 3 trở thành trang bị tiêu chuẩn trên mọi phiên bản. Mẫu SUV đầu bảng mới của Great Wall Motor cũng hỗ trợ chế độ Crab Walk giúp xe di chuyển theo phương chéo trong không gian hẹp.
(GLO)- Yamaha Motor Việt Nam chính thức giới thiệu Exciter 155 VVA-TCS thế hệ mới với hàng loạt nâng cấp về thiết kế, động cơ, công nghệ an toàn và khả năng kết nối. Mẫu xe côn tay phổ thông này được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), đi kèm mức giá khởi điểm từ 49,9 triệu đồng.
Hai mẫu SUV mới của Hyundai là Tucson Hybrid và Palisade Hybrid đang được trưng bày tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng. Tuy vậy, giá bán chính thức chưa được nhà phân phối công bố.
Mới đây, Royal Enfield đã chính thức giới thiệu tới thị trường phiên bản giới hạn của mẫu Shotgun 650.
Cụ thể, có khoảng 19.900 xe thuộc dòng Model 3 và Model Y đang gặp vấn đề về đèn pha. Theo các quy chuẩn an toàn, hệ thống đèn của những chiếc xe này đang chiếu sáng vượt mức cho phép.
Mẫu xe tay ga địa hình Honda ADV160 có thêm phiên bản Người Nhện - Honda ADV160 Spiderman Edition 2026 với diện mạo khác biệt, sản xuất tại Malaysia với số lượng giới hạn chỉ 300 chiếc, giá bán gần 3.500 USD.
(GLO)- Ngày 16-7, Công ty TNHH Thuận Minh chính thức khai trương showroom BYD Thuận Minh Gia Lai tại số 662A Lê Duẩn (phường An Phú, tỉnh Gia Lai), đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng hệ thống phân phối và dịch vụ của thương hiệu xe năng lượng mới BYD tại khu vực Tây Nguyên.
Yamaha vừa chính thức giới thiệu mẫu mô tô FZ Blue Flex tại thị trường Ấn Độ, đánh dấu bước tiến mới của hãng trong việc phát triển các dòng xe tương thích với nhiên liệu sinh học có hàm lượng ethanol cao.
VinFast chính thức nhận đặt cọc cho mẫu xe đô thị cỡ nhỏ VF 2 với ưu đãi đặc biệt trị giá 8 triệu đồng/xe chỉ trong 3 ngày từ 15-17/7/2026. Mức giá chỉ 188 triệu đồng (đã bao gồm pin) cùng ưu đãi đặt cọc sớm giúp VF 2 trở thành lựa chọn lý tưởng để “lên đời 4 bánh” cho người tiêu dùng Việt.
Sau khi đưa E-Clutch lên loạt mô tô 500cc thì mới đây, Honda cũng đã giới thiệu CBR400R FOUR E-Clutch 2026 với trang bị hiện đại này.
Hãng xe Nhật cho biết sẽ lùi thời điểm sản xuất mẫu Toyota Highlander thuần điện mới, dù mẫu SUV này vẫn chưa chốt lịch cụ thể ra mắt thị trường.