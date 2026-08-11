Ford Territory Hybrid chính thức ra mắt Đông Nam Á, giá khoảng 710 triệu đồng

(GLO)- Ford Territory Hybrid Platinum vừa được giới thiệu tại Philippines với giá khoảng 710 triệu đồng. Mẫu SUV sở hữu hệ truyền động hybrid công suất 215 mã lực cùng loạt tiện nghi nâng cấp, nhưng chưa được phân phối tại Việt Nam.

Ford vừa chính thức ra mắt Territory Hybrid Platinum tại Philippines, đánh dấu lần đầu phiên bản hybrid của mẫu SUV này được giới thiệu tại một thị trường Đông Nam Á. Đây cũng là phiên bản cao cấp nhất của dòng Territory tại Philippines.

Territory Hybrid Platinum có giá niêm yết 1,655 triệu peso, tương đương khoảng 710 triệu đồng, cao hơn 56.000 peso so với phiên bản Territory Titanium X.

Thêm trang bị, không thay đổi nhiều về thiết kế

So với các phiên bản hiện hành, Territory Hybrid Platinum không có nhiều thay đổi về kiểu dáng. Ford bổ sung huy hiệu Platinum trên nắp ca-pô và cửa hậu, cùng tùy chọn ngoại thất hai tông màu.

Mẫu xe có thêm hai màu sơn mới gồm Moonbay Blue và Lustrous Gray. Trong khi đó, cụm đèn pha, lưới tản nhiệt và bộ mâm hợp kim 19 inch được giữ nguyên.

Bên trong cabin, Territory Hybrid Platinum tiếp tục sử dụng hệ thống màn hình kép 12,3 inch. Một số chi tiết nhận diện phiên bản cao cấp được bổ sung, như huy hiệu Platinum trên ghế ngồi và bậc cửa.

Ford đồng thời nâng cấp các tính năng hỗ trợ người lái, trong đó có kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường.

Đáng chú ý, Territory Hybrid Platinum được trang bị hệ thống tạo mùi hương kỹ thuật số trong cabin. Người dùng có thể lựa chọn 6 mùi hương gồm Velvet Ember, Whispers of Dawn, Verdant Rush, Soul Velocity, Amber Veils và Azure Oud.

Đây là trang bị thường được tìm thấy trên một số mẫu xe cao cấp của các thương hiệu như Mercedes-Benz, BMW hay Audi.

Động cơ hybrid cho công suất 215 mã lực

Territory Hybrid Platinum sử dụng động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh kết hợp với một mô-tơ điện. Hệ thống hybrid cho tổng công suất 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 315 Nm.

So với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, hệ truyền động hybrid là thay đổi đáng chú ý nhất trên Territory Platinum mới.

Chưa có Territory Hybrid tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Ford Territory hiện là một trong những mẫu SUV động cơ đốt trong có doanh số đáng chú ý. Theo số liệu VAMA, mẫu xe này đạt 6.144 xe bán ra trong 6 tháng đầu năm, đứng thứ 6 trong nhóm 10 mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường.

Tuy nhiên, Ford Territory tại Việt Nam hiện chưa có tùy chọn hybrid. Ngày 22/7, Ford Việt Nam đã giới thiệu Territory Platinum, nhưng mẫu xe này vẫn sử dụng động cơ xăng EcoBoost 1.5L, với giá niêm yết từ 916 triệu đồng.

Việc Territory Hybrid Platinum được đưa tới Philippines có thể cho thấy Ford đang từng bước mở rộng danh mục xe hybrid tại Đông Nam Á. Điều này cũng mở ra khả năng phiên bản hybrid của Territory sẽ được cân nhắc phân phối tại Việt Nam trong tương lai, dù Ford chưa công bố kế hoạch cụ thể.