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Mazda3 và CX-30 2026 nâng cấp động cơ hybrid mới, tăng cường công nghệ an toàn ADAS

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ĐỨC THỤY (tổng hợp)

(GLO)- Mazda vừa ra mắt phiên bản nâng cấp của Mazda3 và CX-30 2026 tại Nhật Bản với điểm nhấn là động cơ mild hybrid thế hệ mới lấy từ CX-5, đồng thời bổ sung nhiều tính năng an toàn chủ động và trang bị tiện nghi.

Mazda chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của Mazda3 và CX-30 2026 tại thị trường Nhật Bản. Hai mẫu xe được nâng cấp đáng kể về hệ truyền động, công nghệ an toàn chủ động (ADAS) cũng như bổ sung thêm nhiều trang bị nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Điểm đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của động cơ e-Skyactiv G mới, từng ra mắt trên CX-5 thế hệ mới. Đây là động cơ xăng 4 xi-lanh hút khí tự nhiên dung tích 2.5L, kết hợp hệ thống mild hybrid 24V M Hybrid.

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Khối động cơ mã PY-VPH cho công suất tối đa 179 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 238 Nm trong dải 3.750-4.000 vòng/phút. Hệ thống còn tích hợp máy phát điện kiêm bộ đề (ISG) bổ sung 6,5 mã lực và 60,5 Nm, hỗ trợ xe tăng tốc từ trạng thái đứng yên, giúp hệ thống dừng/khởi động i-Stop vận hành mượt mà hơn và cung cấp điện cho các hệ thống phụ trợ.

Ngoài tùy chọn 2.5L, khách hàng Nhật Bản cũng có thể lựa chọn hệ truyền động mild hybrid e-Skyactiv G 2.0L. Động cơ mã PE-VPH sản sinh công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 199 Nm, kết hợp ISG có công suất 6,9 mã lực và mô-men xoắn 49 Nm.

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Riêng Mazda3 2026 còn có thêm hai lựa chọn động cơ khác. Đầu tiên là máy xăng Skyactiv-G 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 111 mã lực và mô-men xoắn 146 Nm, đi kèm hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp, cùng tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh.

Tùy chọn còn lại là hệ truyền động mild hybrid e-Skyactiv X 2.0L, sử dụng công nghệ đánh lửa nén có kiểm soát SPCCI kết hợp bộ siêu nạp truyền động dây đai. Động cơ này đạt công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm.

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Bên cạnh nâng cấp về động cơ, Mazda cũng tinh giản hệ thống phiên bản của Mazda3 và CX-30 nhằm giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn hơn.

Hệ thống an toàn chủ động ADAS trên hai mẫu xe cũng được nâng cấp với nhiều công nghệ lần đầu xuất hiện trên CX-60 và CX-80. Các tính năng mới bao gồm cảnh báo phương tiện đến gần khi mở cửa (Door Exit Warning), nhận diện biển báo giới hạn tốc độ cho hệ thống ga tự động thích ứng Mazda Radar Cruise Control (MRCC), hỗ trợ giữ làn khẩn cấp và đèn pha LED thích ứng thế hệ mới.

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Ngoài ra, hệ thống phanh khẩn cấp Smart Brake Support được mở rộng khả năng phát hiện và giảm thiểu va chạm với xe ngược chiều, hỗ trợ tránh va chạm tại giao lộ, khi rẽ phải, nhận diện vật thể di chuyển phía trước và phát hiện xe máy.

Danh sách nâng cấp còn có hai màu sơn mới Aero Gray Metallic và Zinc Green Metallic, cùng các trang bị như ghế trước thông gió, camera 360 độ tích hợp chế độ quan sát gầm xe và đèn đọc bản đồ LED trên một số phiên bản.

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Tại Nhật Bản, Mazda3 2026 có giá từ 2,365-4,092 triệu yên (tương đương khoảng 473-818 triệu đồng), trong khi CX-30 2026 được niêm yết từ 2,64-3,756 triệu yên (khoảng 528-751 triệu đồng).

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