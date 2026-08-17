Ariic Gobi 250 2026 ra mắt tại Malaysia, giá chưa tới 90 triệu đồng

(GLO)- Ariic Gobi 250 2026 gây chú ý tại Malaysia với giá quy đổi khoảng 89 triệu đồng, sở hữu động cơ 249 cc, phuộc USD, ABS 2 kênh, TCS và camera hành trình tích hợp.

Thị trường xe tay ga ADV Đông Nam Á vừa đón nhận mẫu xe mới Ariic Gobi 250 2026. Xe được mở bán tại Malaysia với giá 13.988 RM, tương đương khoảng 89 triệu đồng, kèm chế độ bảo hành 2 năm không giới hạn số km đối với lỗi sản xuất.

Gobi 250 có 3 tùy chọn màu gồm Carbon Black, Velocity Grey và Mystic Purple. Mẫu xe mang thiết kế ADV góc cạnh, đi kèm khung chống đồ bằng thép, kính chắn gió điều chỉnh 2 vị trí và hệ thống đèn LED toàn xe.

Động cơ 249 cc, mô-men xoắn 23,5 Nm

Ariic Gobi 250 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 van, dung tích 249 cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ sản sinh công suất tối đa 22,4 PS tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 23,5 Nm tại 5.000 vòng/phút, kết hợp hộp số CVT.

Xe sở hữu bình xăng 12,5 lít, trọng lượng khô 176 kg, hướng tới nhu cầu di chuyển đường dài. Thông số mô-men xoắn đạt cực đại ở vòng tua tương đối thấp cũng được kỳ vọng giúp xe vận hành linh hoạt trên các cung đường dốc và địa hình gồ ghề.

Hệ thống treo gồm phuộc USD phía trước và giảm xóc đôi phía sau có thể điều chỉnh tải trước. Hai bánh sử dụng phanh đĩa thủy lực, tích hợp ABS 2 kênh. Đáng chú ý, người lái có thể tắt ABS bánh sau khi cần vận hành trên địa hình đất, sỏi.

Trang bị công nghệ vượt tầm giá

Gobi 250 được trang bị màn hình màu TFT-LCD, hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông qua ứng dụng MotoFun để quản lý cuộc gọi và điều hướng.

Danh sách tiện nghi còn có khóa thông minh keyless, cổng sạc USB Type-A và Type-C cùng camera hành trình phía trước tích hợp sẵn. Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS có thể bật/tắt theo điều kiện vận hành, trong khi cảm biến TPMS cho phép theo dõi áp suất lốp trực tiếp trên màn hình.

Nếu được đưa về Việt Nam với giá khoảng 100-110 triệu đồng, Ariic Gobi 250 có thể tạo sức ép đáng kể lên nhóm xe tay ga 250-300 cc. So với Honda SH350i hay Yamaha XMAX 300, mẫu xe Trung Quốc có lợi thế về giá và danh sách trang bị.

Tuy nhiên, thách thức lớn của Gobi 250 tại Việt Nam sẽ nằm ở độ nhận diện thương hiệu, độ bền dài hạn, khả năng giữ giá cũng như mạng lưới đại lý, bảo dưỡng và phụ tùng. Nếu giải quyết tốt những yếu tố này, Gobi 250 có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga ADV dung tích lớn giá dễ tiếp cận.