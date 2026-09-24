Mô tô cổ điển Royal Enfield Classic 350 Signature White ra mắt, giá bán 60,6 triệu đồng

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên phiên bản lần này là màu sơn Signature White, trong khi thiết kế tổng thể, động cơ và các thành phần cơ khí vẫn được giữ nguyên. Hãng lựa chọn cách phối hai tông màu trắng và đen nhằm tạo diện mạo nổi bật hơn nhưng vẫn duy trì phong cách cổ điển vốn là đặc trưng của Classic 350.

Classic 350 Signature White tiếp tục sở hữu kiểu dáng quen thuộc của dòng xe này với bình xăng lớn, các đường nét bo tròn, cụm đèn pha hình tròn và chắn bùn bằng kim loại. Tỷ lệ thân xe cân đối cùng thiết kế mang đậm hơi hướng mô tô cổ điển được giữ nguyên, trong khi màu sơn trắng mới chủ yếu mang đến thêm một lựa chọn sáng màu cho khách hàng, đặc biệt là những người không chuộng các tông màu tối.

Về vận hành, Classic 350 Signature White tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 349 cc, làm mát bằng không khí và dầu. Động cơ sản sinh công suất tối đa 20,2 mã lực tại 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 27 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số 5 cấp. Xe cũng tiếp tục được trang bị hệ thống ly hợp Assist & Slipper Clutch.

Hệ thống treo gồm phuộc trước dạng ống lồng đường kính 41 mm, có hành trình 130 mm, trong khi phía sau sử dụng giảm xóc lò xo đôi với hành trình 90 mm và có thể điều chỉnh 6 cấp độ. Xe được trang bị bộ vành 18 inch cùng lốp không săm kích thước 120/80-18-62P ở cả bánh trước và bánh sau.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước đường kính 300 mm, kết hợp cùm phanh nổi 2 piston, và phanh đĩa sau đường kính 270 mm với cùm phanh nổi 1 piston. Bên cạnh đó, Classic 350 Signature White còn được trang bị hệ thống chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kết hợp giữa đồng hồ analog và màn hình LCD, cùng cổng sạc nhằm tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Tại thị trường Ấn Độ, Royal Enfield Classic 350 Signature White có giá bán 223.275 rupee, tương đương khoảng 60,6 triệu đồng.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)