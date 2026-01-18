Royal Enfield Goan Classic 350 - bobber cổ điển giá gần 65 triệu

(GLO)- Royal Enfield Goan Classic 350 phiên bản 2026 có nhiều nâng cấp hấp dẫn, một phiên bản giới hạn mang đậm hơi thở bohemian của thập niên 70, 80 sắp được phân phối tại Việt Nam.

Royal Enfield giới thiệu phiên bản 2026 của mẫu bobber cổ điển Goan Classic 350, mang đến những cải tiến nhỏ về tính năng. Về ngoại hình, xe vẫn sở hữu thiết kế đơn giản, lấy cảm hứng từ chiếc Bullet G2 huyền thoại từng bán vào những năm 1930.

Royal Enfield Goan Classic 350 nổi bật với thiết kế lấy cảm hứng từ dòng xe bobber, tay lái cao dạng mini ape-hanger với bánh xe niềng căm xéo không săm được trang bị lốp viền trắng. Có 4 tuỳ chọn màu sắc, gồm: Đen Shack, Tím Haze, Xanh Trip Teal và Đỏ Rave. Những yếu tố này mang lại cho xe vẻ ngoài cổ điển trong khi vẫn giữ được tính thực dụng.

Chi tiết trên xe Royal Enfield Goan Classic 350 phiên bản 2026 đều bằng kim loại, tạo hình chủ yếu bằng các đường cong mang dáng dấp cổ điển. Xe dài 2.145 mm, rộng 785 mm, cao 1.090 mm. Trọng lượng thô đạt 195 kg.

Royal Enfield đã trang bị thêm cổng USB Type-C sạc nhanh cho người lái. Ngoài ra một bộ nồi chống khoá bánh khi dồn số nhanh được tinh chỉnh, giúp thao tác sang số mượt và các ly hợp vận hành nhẹ nhàng hơn.

Xe được trang bị đồng hồ tốc độ analog kiểu cổ điển kết hợp với màn hình LCD nhỏ bên dưới. Xe khởi động bằng điện. Bình xăng hình giọt nước dung tích 13 lít phối 2 màu.

Royal Enfield Goan Classic 350 với chiều cao yên 805 mm, yên xe dạng lơ lửng solo khá đẹp mắt. Đèn hậu của xe cũng có thiết kế tròn trịa cổ điển, xe nhan tách riêng. Xe vẫn dùng đèn pha và xi-nhan halogen thay vì loại LED như hầu hết xe máy, môtô trên thị trường. Giảm xóc sau của xe loại lò xo đôi, ống xả thuôn dài và kéo đến viền bánh xe sau. Trang bị an toàn cho Goan Classic 350 cũng vẫn là hệ thống phanh ABS 2 kênh.

Goan Classic 350 trang bị động cơ xi-lanh đơn 349cc làm mát bằng không khí và dầu, sản sinh công suất 20,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 27 Nm. Kết hợp với hộp số 5 cấp. Không có thay đổi nào được thực hiện đối với động cơ và bộ phận khung xe.

Tại Ấn Độ, Royal Enfield Goan Classic 350 phiên bản 2026 giá bán từ 220.000 Rupee (khoảng 64,13 triệu đồng) đối với cho phiên bản sơn một màu và 222.000 Rupee (64,71 triệu đồng) cho phiên bản sơn hai màu.