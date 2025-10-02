Royal Enfield Classic 650 Twin ra mắt: Huyền thoại cổ điển tái sinh với giá hơn 200 triệu đồng

(GLO)- Royal Enfield vừa chính thức trình làng mẫu Classic 650 Twin tại Thái Lan - một tuyệt phẩm mới mang đậm phong cách hoài cổ, đánh dấu bước tiến quan trọng của hãng xe Anh quốc trong phân khúc mô tô cổ điển phân khối lớn.

Classic 650 Twin là hiện thân hoàn hảo của tinh thần thiết kế vượt thời gian mà Royal Enfield theo đuổi suốt nhiều thập kỷ qua. Mẫu xe mới không chỉ kế thừa vẻ đẹp trứ danh của dòng Classic, mà còn được nâng cấp toàn diện cả về hiệu năng lẫn tiện nghi - sẵn sàng chinh phục cả những tay lái khó tính nhất.

Động cơ mạnh mẽ, vận hành mượt mà

Trái tim của Classic 650 Twin là khối động cơ đôi 650cc lừng danh - vốn đã ghi dấu ấn trên các dòng Interceptor 650 và Continental GT. Cỗ máy này nổi bật với khả năng vận hành êm ái, mạnh mẽ cùng mô-men xoắn dồi dào ngay từ dải tua máy thấp, mang lại trải nghiệm lái đầy hứng khởi trên mọi cung đường.

Thiết kế đậm chất cổ điển, tiện nghi hiện đại

Classic 650 Twin giữ nguyên DNA thiết kế cổ điển từng làm nên tên tuổi của Royal Enfield, với những đường nét tinh tế, tỉ mỉ trong từng chi tiết. Mẫu xe mới được trang bị hệ thống treo Showa cao cấp, giúp tăng độ êm ái và ổn định, kể cả khi di chuyển trong đô thị đông đúc hay rong ruổi trên hành trình dài.

Yên xe đôi có thể tháo rời và tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu, mang đến sự thoải mái tối đa và khả năng cá nhân hóa cao – yếu tố ngày càng được các biker hiện đại ưa chuộng.

Ở phần đầu xe, đèn pha LED kết hợp với cụm đèn định vị "Tiger Lamps" đặc trưng – biểu tượng thiết kế đã xuất hiện từ năm 1954 – mang lại vẻ ngoài vừa cổ điển, vừa sắc sảo. Bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD hiện đại nhưng tối giản, cung cấp đầy đủ thông tin một cách trực quan và thân thiện với người dùng.

Giá bán và các phiên bản màu sắc

Tại thị trường Thái Lan, Royal Enfield Classic 650 Twin được phân phối với ba phiên bản màu sắc ấn tượng: Xanh và Đỏ: Giá 249.900 baht (tương đương khoảng 203 triệu đồng); Đen Chrome cao cấp: Giá 259.900 baht (tương đương khoảng 211 triệu đồng).

Tất cả các phiên bản đều đi kèm chế độ bảo hành 3 năm không giới hạn số km, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người sử dụng.

Hơn cả một chiếc xe - một biểu tượng sống lại

Classic 650 Twin không chỉ là sự kế thừa hoàn hảo từ dòng xe Classic vốn đã chiếm trọn trái tim người yêu xe toàn cầu, mà còn là bước chuyển mình đầy táo bạo của Royal Enfield – lớn hơn, mạnh mẽ hơn, và hiện đại hơn, nhưng vẫn giữ được linh hồn của một chiếc mô tô cổ điển đích thực.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai đam mê phong cách hoài cổ nhưng vẫn mong muốn trải nghiệm lái mạnh mẽ, mượt mà và cá tính. Royal Enfield Classic 650 Twin chắc chắn là một mẫu xe không thể bỏ qua trong phân khúc mô tô cổ điển tầm trung hiện nay.