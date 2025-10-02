Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Royal Enfield Classic 650 Twin ra mắt: Huyền thoại cổ điển tái sinh với giá hơn 200 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Royal Enfield vừa chính thức trình làng mẫu Classic 650 Twin tại Thái Lan - một tuyệt phẩm mới mang đậm phong cách hoài cổ, đánh dấu bước tiến quan trọng của hãng xe Anh quốc trong phân khúc mô tô cổ điển phân khối lớn.

Classic 650 Twin là hiện thân hoàn hảo của tinh thần thiết kế vượt thời gian mà Royal Enfield theo đuổi suốt nhiều thập kỷ qua. Mẫu xe mới không chỉ kế thừa vẻ đẹp trứ danh của dòng Classic, mà còn được nâng cấp toàn diện cả về hiệu năng lẫn tiện nghi - sẵn sàng chinh phục cả những tay lái khó tính nhất.

glo-classic-650-twin-2.jpg

Động cơ mạnh mẽ, vận hành mượt mà

Trái tim của Classic 650 Twin là khối động cơ đôi 650cc lừng danh - vốn đã ghi dấu ấn trên các dòng Interceptor 650 và Continental GT. Cỗ máy này nổi bật với khả năng vận hành êm ái, mạnh mẽ cùng mô-men xoắn dồi dào ngay từ dải tua máy thấp, mang lại trải nghiệm lái đầy hứng khởi trên mọi cung đường.

glo-classic-650-twin-3.jpg

Thiết kế đậm chất cổ điển, tiện nghi hiện đại

Classic 650 Twin giữ nguyên DNA thiết kế cổ điển từng làm nên tên tuổi của Royal Enfield, với những đường nét tinh tế, tỉ mỉ trong từng chi tiết. Mẫu xe mới được trang bị hệ thống treo Showa cao cấp, giúp tăng độ êm ái và ổn định, kể cả khi di chuyển trong đô thị đông đúc hay rong ruổi trên hành trình dài.

glo-classic-650-twin-8.jpg

Yên xe đôi có thể tháo rời và tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu, mang đến sự thoải mái tối đa và khả năng cá nhân hóa cao – yếu tố ngày càng được các biker hiện đại ưa chuộng.

Ở phần đầu xe, đèn pha LED kết hợp với cụm đèn định vị "Tiger Lamps" đặc trưng – biểu tượng thiết kế đã xuất hiện từ năm 1954 – mang lại vẻ ngoài vừa cổ điển, vừa sắc sảo. Bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD hiện đại nhưng tối giản, cung cấp đầy đủ thông tin một cách trực quan và thân thiện với người dùng.

glo-classic-650-twin-6.jpg

Giá bán và các phiên bản màu sắc

Tại thị trường Thái Lan, Royal Enfield Classic 650 Twin được phân phối với ba phiên bản màu sắc ấn tượng: Xanh và Đỏ: Giá 249.900 baht (tương đương khoảng 203 triệu đồng); Đen Chrome cao cấp: Giá 259.900 baht (tương đương khoảng 211 triệu đồng).

Tất cả các phiên bản đều đi kèm chế độ bảo hành 3 năm không giới hạn số km, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người sử dụng.

glo-classic-650-twin-1.jpg

Hơn cả một chiếc xe - một biểu tượng sống lại

Classic 650 Twin không chỉ là sự kế thừa hoàn hảo từ dòng xe Classic vốn đã chiếm trọn trái tim người yêu xe toàn cầu, mà còn là bước chuyển mình đầy táo bạo của Royal Enfield – lớn hơn, mạnh mẽ hơn, và hiện đại hơn, nhưng vẫn giữ được linh hồn của một chiếc mô tô cổ điển đích thực.

glo-classic-650-twin-5.jpg

Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai đam mê phong cách hoài cổ nhưng vẫn mong muốn trải nghiệm lái mạnh mẽ, mượt mà và cá tính. Royal Enfield Classic 650 Twin chắc chắn là một mẫu xe không thể bỏ qua trong phân khúc mô tô cổ điển tầm trung hiện nay.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mượn bằng lái để né "phạt nguội": Lách luật tinh vi hay tiếp tay cho sai phạm?

Mượn bằng lái để né "phạt nguội": Lách luật tinh vi hay tiếp tay cho sai phạm?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Việc mượn hoặc thuê giấy phép lái xe (GPLX) của người khác để nộp phạt nguội đã xuất hiện khá lâu trong giới tài xế. Hành vi tưởng chừng như vô hại này lại đặt ra nhiều vấn đề pháp lý và đạo đức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác xử lý vi phạm giao thông một cách công bằng và minh bạch.

VinFast và "cú hích" tại Ấn Độ: Bước tiến chiến lược trên mỏ vàng 206 tỷ USD

VinFast và "cú hích" tại Ấn Độ: Bước tiến chiến lược trên mỏ vàng 206 tỷ USD

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong nỗ lực mở rộng toàn cầu, Ấn Độ đang trở thành bàn đạp chiến lược tiếp theo của VinFast. Thỏa thuận mới nhất với Ngân hàng Trung ương Ấn Độ không chỉ là một giải pháp tài chính, mà còn là đòn bẩy quan trọng trong tham vọng chiếm lĩnh thị trường xe điện lớn thứ ba thế giới.

Hiểu đúng về việc phục hồi điểm giấy phép lái xe: Tránh hiểu nhầm, tránh rắc rối

Hiểu đúng về việc phục hồi điểm giấy phép lái xe: Tránh hiểu nhầm, tránh rắc rối

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Mỗi người lái xe sẽ có 12 điểm/năm và hệ thống trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX) cũng đã có hiệu lực từ ngày 1-1-2025. Tuy nhiên, một vấn đề đang gây ra nhiều nhầm lẫn là cách tính thời gian phục hồi điểm GPLX, dẫn đến những hiểu sai có thể khiến người lái xe chịu thiệt không đáng có.

Thái Lan - “Cường quốc ô tô” đang hụt hơi trong cuộc đua xe điện với Việt Nam

Thái Lan - “Cường quốc ô tô” đang hụt hơi trong cuộc đua xe điện với Việt Nam

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Dù là nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á và từng là trung tâm sản xuất ô tô của khu vực, Thái Lan đang cho thấy sự chậm nhịp trong cuộc chuyển đổi sang xe điện (EV), khi toàn bộ thị trường xe điện nước này trong 8 tháng đầu năm 2025 không thể vượt qua một mình VinFast tại Việt Nam.

Top 5 "xe tổng tài" đẳng cấp tại Việt Nam

Top 5 "xe tổng tài" đẳng cấp tại Việt Nam

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở phân khúc xe phổ thông, thị trường xe hạng sang tại Việt Nam ngày càng sôi động, phản ánh mức sống và thu nhập ngày càng cải thiện của người dân. Nhiều thương hiệu xe sang, thậm chí siêu sang, đã chính thức hiện diện nhằm phục vụ nhóm khách hàng thượng lưu.

Honda ra mắt N-One e: Xe điện mini cá nhân, chạy gần 300 km mỗi lần sạc

Honda ra mắt N-One e: Xe điện mini cá nhân, chạy gần 300 km mỗi lần sạc

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu xe điện mini N-One e tại thị trường Nhật Bản. Đây là chiếc kei car điện đầu tiên của hãng hướng đến khách hàng cá nhân, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa của Honda, khác biệt với mẫu N-VAN e vốn tập trung cho mục đích thương mại.

null