“Range Rover SV Black chính thức ra mắt: SUV đen tuyền đầy cuốn hút”

(GLO)- Mới đây, Land Rover đã trình làng phiên bản đặc biệt Range Rover SV Black với thiết kế đậm chất cá nhân hóa.

Land Rover vừa chính thức trình làng phiên bản đặc biệt Range Rover SV Black, đánh dấu một bước đi mới trong phong cách cá nhân hóa của hãng. Mẫu SUV này lấy cảm hứng từ Seagram Building, biểu tượng kiến trúc tại New York do Ludwig Mies van der Rohe thiết kế, với tinh thần tối giản và mạnh mẽ được tái hiện hoàn hảo qua phong cách “đen toàn diện” trên xe.

Range Rover SV Black trình làng. Ảnh: S.T

Phiên bản SV Black chỉ có duy nhất màu ngoại thất Narvik Black, kết hợp toàn bộ chi tiết trang trí bên ngoài sơn đen bóng, thay thế tông đồng Corinthian Bronze vốn xuất hiện trên các bản SV khác. Xe được trang bị tiêu chuẩn mâm hợp kim 10 chấu Style 1077 23 inch sơn đen bóng, đi kèm tùy chọn mâm 22 inch Style 9014 cho những khách hàng muốn cá nhân hóa thêm.

Nội thất của SV Black tiếp tục tôn vinh phong cách tối màu, với các mảng ốp gỗ Bạch Dương đen nhám phối hợp viền Moonlight Chrome tinh tế. Ghế ngồi bọc da Near-Aniline Ebony cao cấp, mang đến sự sang trọng liền mạch cho toàn bộ cabin. Khách hàng có thể chọn cấu hình 5 ghế tiêu chuẩn hoặc nâng cấp lên SV Signature Suite với ghế thương gia, bàn làm việc bọc da, ốp động cơ sợi carbon và gói hỗ trợ kéo xe.

Một điểm nhấn đáng chú ý, Range Rover SV Black là SUV đầu tiên của Land Rover trang bị tiêu chuẩn công nghệ Body and Soul cho hàng ghế sau, kết hợp sàn xe tương tác Sensory Floor với hiệu ứng rung và âm thanh, tối ưu trải nghiệm thư giãn cho hành khách.

Xe còn sở hữu các công nghệ tiên tiến như hệ thống treo khí nén Dynamic Response Pro, dàn âm thanh Meridian Signature, kiểm soát hành trình địa hình thích ứng, cùng mùi hương nội thất Aeir độc quyền.

Dưới nắp capo là động cơ V8 tăng áp kép 4.4L, sản sinh công suất 615 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 4,7 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 261 km/h.

Range Rover SV Black được giới thiệu lần đầu tại Tuần lễ Nghệ thuật Design Miami 2025, với giá khởi điểm 238.900 USD (tương đương 6,28 tỷ VNĐ). Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những người tìm kiếm một SUV sang trọng, mạnh mẽ và cá nhân hóa tối đa.