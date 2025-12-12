Nissan NX8 2026 chính thức lộ diện: SUV phong cách tương lai với mức giá dễ tiếp cận

(GLO)-Nissan vừa ra mắt mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên NX8 tại thị trường Trung Quốc. Đây là mẫu xe đầu tiên thuộc dòng SUV N-series, được Nissan phát triển cùng đối tác Dongfeng trong chiến lược mở rộng danh mục xe năng lượng mới (NEV).

Mang ngôn ngữ thiết kế thống nhất với hai mẫu sedan N6 và N7, NX8 gây chú ý với phần đầu xe không dùng lưới tản nhiệt, thay vào đó là bề mặt liền khối kết hợp dải đèn LED định vị kéo dài toàn chiều ngang, ôm lấy cụm đèn pha phân tầng và vuốt sang hai bên. Ở phía sau, cụm đèn hậu OLED liền mạch mang lại diện mạo hiện đại, sắc nét.

Nissan NX8 2026: mẫu SUV điện hóa mới với thiết kế hiện đại. Ảnh: S.T

Thân xe giữ dáng vóc khỏe khoắn của một SUV thực thụ, nổi bật với các đường gân dập nổi, tay nắm cửa ẩn và mái xe vuốt nhẹ về sau. Tổng thể tỷ lệ hài hòa, mang phong thái cao cấp nhờ triết lý thiết kế tinh giản.

Về kích thước, NX8 sở hữu chiều dài 4.870 mm, rộng 1.920 mm, cao 1.680 mm, cùng trục cơ sở 2.917 mm. Kích thước này khiến NX8 dài hơn Rogue/X-Trail tới 222 mm và chỉ ngắn hơn Pathfinder 152 mm nhưng lại có trục cơ sở dài hơn 17 mm, hứa hẹn đem tới không gian nội thất cực kỳ rộng rãi, đặc biệt ở hàng ghế thứ hai.

Dù chưa hé lộ chi tiết nội thất, Nissan cho biết NX8 sẽ có cấu hình 5 chỗ với khoang cabin rộng. Các hình ảnh thử nghiệm cho thấy xe được trang bị lidar trên nóc cùng nhiều cảm biến, gợi ý khả năng tích hợp các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS).

Những hình ảnh thử nghiệm cho thấy NX8 được trang bị hệ thống cảm biến dày đặc và một cụm lidar đặt trên nóc xe. Sự xuất hiện của các cảm biến này cho thấy Nissan đang đầu tư mạnh vào công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, hướng đến khả năng tự động hóa cao hơn. Dù nội thất chưa được công bố, nhiều dự đoán cho rằng khoang cabin sẽ tiếp nối phong cách của hai mẫu N6 và N7 với màn hình cảm ứng kích thước lớn, bố trí tối giản và vật liệu mềm trải dài khắp bề mặt.

Là mẫu xe thuộc nhóm NEV, NX8 có hai tùy chọn chạy điện hoàn toàn:

Bản tiêu chuẩn: 288 mã lực (215 kW / 292 PS)

(215 kW / 292 PS) Bản hiệu suất cao: 335 mã lực (250 kW / 340 PS)

Phiên bản hybrid cắm điện hoặc hybrid mở rộng phạm vi hoạt động cũng sẽ được cung cấp, kết hợp động cơ tăng áp 1,5 lít tạo ra công suất 146 mã lực (109kW / 148PS) với động cơ điện công suất 262 mã lực (195kW / 265PS). Tất cả các phiên bản đều sử dụng bộ pin lithium-iron phosphate mới nhất do CATL cung cấp.

Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng pin LFP do CATL cung cấp, hỗ trợ sạc siêu nhanh. Tuy nhiên, hãng chưa công bố dung lượng pin và phạm vi hoạt động cụ thể.

Nissan xác nhận NX8 sẽ được giới thiệu chính thức tại Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026, giá bán sẽ được công bố gần thời điểm mở bán. Tương tự bộ đôi sedan N6 và N7, NX8 có khả năng được xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế, dù chưa rõ có bao gồm châu Âu, Úc hay Bắc Mỹ.

Nếu tiếp tục chiến lược giá cạnh tranh của dòng N-series, NX8 được kỳ vọng sẽ có giá từ 119.900–149.900 NDT (khoảng 17.000–21.200 USD), tạo sức ép đáng kể lên các đối thủ cùng phân khúc.