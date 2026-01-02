Xe máy điện Honda WN7 sẽ về Việt Nam, sạc khoảng 30 phút và di chuyển 150km/sạc

(GLO)- Xe máy điện cỡ lớn Honda WN7, vừa xuất hiện trong hồ sơ đăng ký tại Việt Nam, sở hữu công suất tương đương mô tô xăng 600cc, khả năng tăng tốc 0 - 100km/h trong 4,6 giây, hỗ trợ sạc nhanh CCS2 và tầm hoạt động trên 150km sau mỗi lần sạc.

Trong công báo sở hữu công nghiệp số cuối năm, Honda xuất hiện thêm một mẫu xe máy điện mới mang tên WN7. Mẫu xe máy điện này từng ra mắt thị trường quốc tế từ tháng 9-2025. Hiện Honda chưa xác nhận kế hoạch phân phối WN7 tại Việt Nam, song khả năng xuất hiện trong thời gian tới không bị loại trừ, trong bối cảnh hãng đẩy mạnh chiến lược xe điện.

Honda WN7 được cho là sở hữu sức mạnh tương đương một mẫu mô tô động cơ đốt trong 600cc. Ảnh: Honda

Về tên gọi của mẫu xe này, theo lý giải của Honda, ký tự W xuất phát từ "Be the Wind" được hiểu là ngọn gió trong triết lý phát triển của Honda; N là viết tắt của từ Naked dòng xe mô tô thiết kế mang phong cách đường phố và 7 được lý giải là mức công suất nằm trong nhóm xe máy tầm trung và cao cấp.

WN7 được phát triển bởi đội ngũ thiết kế Honda tại Italy, phối hợp cùng trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Nhật Bản. Sự kết hợp này mang lại cho mẫu xe một diện mạo hiện đại, đậm chất châu Âu nhưng vẫn giữ được DNA quen thuộc của Honda.

Khác với các mẫu xe máy điện trước đây của Honda vốn tập trung vào nhu cầu di chuyển đô thị, WN7 đánh dấu lần đầu tiên hãng xe Nhật Bản bước chân vào phân khúc mô tô điện thiên về trải nghiệm lái.

Xe được trang bị đồng hồ TFT kích thước 5 inch, hỗ trợ các tính năng liên quan smartphone như định vị, liên lạc. Ảnh: Honda.

Xe sử dụng màn hình TFT màu kích thước 5 inch, hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành, dung lượng pin và góc nghiêng khi vào cua, đồng thời hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Honda RoadSync để dẫn đường và liên lạc.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên WN7 là cổng sạc nhanh CCS2, tiêu chuẩn vốn phổ biến trên ô tô điện. Theo Honda, xe có thể sạc đầy pin trong khoảng 5,5 giờ bằng ổ cắm điện gia đình, rút ngắn xuống 2,4 giờ khi sử dụng bộ sạc tường công suất 6kVA.Với sạc nhanh, pin có thể nạp từ 20 - 80% trong khoảng 30 phút, tương đương gần 90km quãng đường di chuyển.

Cổng sạc gắn ở vị trí mà vốn là nắp bình xăng trên xe xăng. Ảnh: Honda

Phần đầu xe nổi bật với dải đèn định vị ban ngày kéo ngang, kết hợp cùng bánh xe 17 inch trước sau và gắp đơn Pro-Arm phía sau. Tất cả tạo nên một tổng thể vừa mới mẻ, vừa gợi cảm giác quen thuộc.

WN7 sử dụng khung hợp kim nhôm dạng không dầm chính, trong đó pin trở thành kết cấu chịu lực trung tâm. Cách bố trí này giúp giảm trọng lượng và tăng độ cứng vững khi vận hành. Hệ thống treo đến từ Showa, gồm phuộc trước USD đường kính 43 mm và giảm xóc sau gắn với gắp đơn, đều cho phép điều chỉnh tải trước để phù hợp với nhiều điều kiện sử dụng.

Ảnh: Honda

Hệ thống phanh Nissin được trang bị đĩa đôi phía trước và một đĩa phía sau, đi kèm ABS hai kênh. Đáng chú ý, xe còn có cảm biến IMU 6 trục, hỗ trợ kiểm soát ổn định khi phanh gấp hoặc vào cua.

Sức mạnh của Honda WN7 đến từ động cơ điện cho công suất tối đa 50kW, tương đương khoảng 67 mã lực, cùng mô-men xoắn đạt 100Nm. Động cơ và bộ điều khiển được tích hợp trong một khối truyền động điện duy nhất, truyền lực tới bánh sau thông qua dây đai nhằm giảm tiếng ồn và rung động khi vận hành.

Theo thông số công bố, xe có khả năng tăng tốc 0 - 100km/h trong 4,6 giây và đạt tốc độ tối đa 129km/h, tương đương nhiều mẫu mô tô xăng dung tích 600cc.

Bên dưới yên xe là khoang chứa đồ dung tích khoảng 20 lít, đủ để cất một mũ bảo hiểm cùng các vật dụng cá nhân cơ bản.

Phía Honda Việt Nam hiện chưa công bố thông tin về việc phân phối WN7, tuy nhiên mới đây hãng xe Nhật Bản đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Honda WN7 tại Việt Nam. Một số hình ảnh về mẫu xe này đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật trong Công báo sở hữu công nghiệp số 453 tập A, công bố vào tháng 12-2025.

WN7 được Honda đăng ký kiểu dáng tại Việt Nam.

Honda bắt đầu sản xuất WN7 từ tháng 11-2025, lô xe đầu tiên dự kiến sẽ bàn giao cho các đại lý vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, hiện tại đã xuất hiện một số xe Honda WN7 được lực lượng cảnh sát Nhật Bản sử dụng làm xe chuyên dụng phục vụ tuần tra.

Phía Honda Việt Nam chưa đưa ra bất cứ thông tin nào liên quan đến mẫu mô tô điện này, tuy nhiên với việc đăng ký bản quyền kiểu dáng, nhiều khả năng trong tương lai hãng xe Nhật Bản sẽ đưa Honda WN7 về Việt Nam.