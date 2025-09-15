8 mẫu mô tô điện đáng mua năm 2025 với giá trị vượt mong đợi

(GLO)- Khám phá 8 mẫu mô tô điện năm 2025 với động cơ mạnh mẽ, quãng đường trên 300 km mỗi lần sạc, đáng tiền và phù hợp xu hướng mới.

1. Arc Vector

Arc Vector là mẫu mô tô điện có thiết kế độc đáo, mang dáng vẻ như một con báo đang vồ mồi, với các chi tiết nổi bật tạo cảm giác "lơ lửng". Đây cũng là chiếc xe đắt nhất trong phân khúc, với giá gần 128.000 USD.

Với mô-men xoắn lên tới 610 lb-ft và trọng lượng chỉ 529 pound (239,95 kg) nhờ thân xe bằng sợi carbon, Vector vẫn rất nhẹ dù mang pin 16,8 kWh. Xe có công suất 117 mã lực, tăng tốc 0-60 mph (96,5 km/h) trong khoảng 3,1 giây, tốc độ tối đa 124,3 mph và quãng đường tối đa gần 150 dặm (241,4 km).

2. Verge TS Ultra

Dòng mô tô điện 200 mã lực này có giá niêm yết 44.900 USD, nổi bật với thiết kế bánh sau không trục, vừa tăng tính thẩm mỹ tương lai vừa tích hợp động cơ điện bên trong. Mang dáng vẻ giống một chiếc power cruiser hiện đại, Verge TS Ultra sở hữu phong cách thiết kế táo bạo đậm chất khoa học viễn tưởng.

Hệ thống truyền động của Verge TS Ultra hoạt động tương tự tàu đệm từ, giảm tối đa ma sát và tăng hiệu quả vận hành. Với mô-men xoắn khủng 885 lb-ft, xe có thể tăng tốc 0-60 mph (96,5 km/h) chỉ trong 2,5 giây, trở thành mẫu mô tô điện sản xuất hàng loạt mạnh nhất hiện nay. Dù nặng 540 pound (244,93 kg) và sử dụng pin 21,8 kWh, xe vẫn đạt tốc độ tối đa 124 mph và phạm vi hoạt động lên tới 233 dặm (374,97 km).

3. Zero DSR/X

Zero DSR/X có giá niêm yết 22.995 USD, là mẫu mô tô địa hình chạy điện hoàn toàn, được thiết kế mạnh mẽ và hiện đại với sự kết hợp hài hòa giữa kiểu dáng tương lai và tính thực dụng. Xe sở hữu những đường nét sắc sảo cùng các chi tiết cứng cáp như ốp gầm kim loại, bảo vệ khung, đèn phụ trợ và gác chân địa hình.

Cung cấp sức mạnh cho xe là khối pin 17,3 kWh kết hợp động cơ nam châm vĩnh cửu, cho công suất 100 mã lực và mô-men xoắn 169 lb-ft. Dù trang bị pin lớn, xe chỉ nặng 545 pound và có khả năng tăng tốc 0-60 mph (96,5 km/h) trong chưa đầy 3 giây. Tốc độ tối đa đạt 112 mph (196,33 km/h), với phạm vi hoạt động lên đến 179 dặm (288 km).

4. Zero SR/S

Zero SR/S là mẫu mô tô thể thao chạy điện với thiết kế sắc sảo và tốc độ ấn tượng, sử dụng cùng động cơ và pin 17,3 kWh như mẫu ADV nhưng được tinh chỉnh mạnh hơn để đạt công suất 111 mã lực và mô-men xoắn 140 lb-ft.

Ngoại hình khí động học, đèn pha độc đáo và phần đuôi gọn gàng càng tôn lên vẻ tốc độ của xe. Dù trông hầm hố, tư thế lái của SR/S khá thoải mái với phần thân trên gần như thẳng đứng. So với mô tô xăng, SR/S có thể được xem là tương đương với Honda CBR650R. Xe nặng 518 pound (234,96 kg), tăng tốc 0-60 mph (96,5 km/h) trong khoảng 3 giây, tốc độ tối đa 124 mph (199,55 km/h) và phạm vi hoạt động 171 dặm (275,19 km).

5. Livewire S2 Mulholland

Livewire S2 Mulholland có giá niêm yết 16.499 USD, là mẫu hành trình (cruiser) đô thị hiện đại do Harley-Davidson phát triển, với thiết kế tối giản nhưng vẫn giữ dáng dấp đặc trưng của dòng cruiser thấp, nổi bật với bình xăng giả làm điểm nhấn. Phần đầu xe cao kết hợp phuộc hành trình dài và gương gắn đầu tay lái tạo nên phong cách custom cá tính.

Xe sử dụng động cơ điện mạnh mẽ, cho mô-men xoắn 194 lb-ft, mang lại khả năng tăng tốc 0-60 mph (96,5 km/h) chỉ trong 3,3 giây. Dù chỉ trang bị pin 10,5 kWh, xe vẫn đạt tầm hoạt động 120 dặm (193,12 km) và nặng 432 pound (195,95 kg). Đây là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng đô thị yêu thích phong cách cruiser kết hợp công nghệ hiện đại.

6. Can-Am Origin

Can-Am đã trở lại thị trường hai bánh sau thời gian dài vắng bóng với mẫu xe địa hình chạy điện hoàn toàn – Can-Am Origin – mang thiết kế cao ráo, chắc chắn và đậm chất địa hình, gợi nhớ đến dòng xe cào cào nguyên bản của hãng. Xe có giá niêm yết 14.499 USD, sở hữu đèn pha xếp dọc và xi-nhan mảnh mai, tạo cảm giác hiện đại tương tự CFMoto Ibex 450.

Trang bị động cơ điện Rotax e-Power kết hợp pin 8,9 kWh, Origin cho công suất 47 mã lực và mô-men xoắn 53 lb-ft, phù hợp với phân khúc ADV-dual sport nhập môn. Thiết kế xe gọn gàng, thon thả, cùng tông màu trắng đen đơn giản nhưng được xử lý khéo léo để trở nên bắt mắt. Xe có thể tăng tốc 0-60 mph (96,5 km/h) trong 4,3 giây, tốc độ tối đa 80 mph (128,74 km/h), tầm hoạt động 90 dặm (144,84 km) và trọng lượng chỉ 412 pound (186,88 kg).

7. BMW CE 04

BMW CE 04 là mẫu xe tay ga điện mang đậm phong cách cyberpunk, với thiết kế sắc sảo, góc cạnh và ngoại hình thu hút như bước ra từ bản concept. Dù trông cồng kềnh, xe vẫn tích hợp hộc chứa đồ gọn gàng đủ để đựng mũ bảo hiểm full-face. Dáng xe thấp giúp hạ trọng tâm, tăng độ linh hoạt khi vận hành trong đô thị.

Xe sử dụng động cơ điện làm mát bằng chất lỏng kết hợp pin 8,9 kWh, cho công suất 42 mã lực và mô-men xoắn 45,7 lb-ft, đủ để tăng tốc từ 0–30 mph (48,2 km/h) chỉ trong 2,6 giây. CE 04 có tốc độ tối đa 75 mph (120,7 km/h), phạm vi hoạt động khoảng 80 dặm (128,74 km). Mẫu xe này có giá niêm yết 12.194 USD.

8. Kawasaki Ninja e-1

Kawasaki Ninja e-1 là mẫu môtô thể thao chạy điện giá rẻ dưới 8.000 USD, dù chỉ có công suất 12 mã lực nhưng lại sở hữu thiết kế sắc sảo đậm chất Ninja. Xe dùng động cơ điện làm mát bằng không khí kết hợp pin rời 3,0 kWh, cho mô-men xoắn 29,7 lb-ft, đủ để mang lại cảm giác lái linh hoạt trong đô thị.

Trọng lượng nhẹ chỉ 309 pound giúp xe dễ điều khiển, phù hợp với người mới và môi trường thành phố. Tốc độ tối đa đạt 55 mph (88,5 km/h), có thể lên 65 mph (104,6 km/h) khi kích hoạt chế độ e-Boost. Phạm vi hoạt động tối đa khoảng 41 dặm (65,98 km), phù hợp cho nhu cầu di chuyển ngắn hàng ngày.