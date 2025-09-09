Honda EV Fun Concept - Mô tô điện sạc nhanh như ô tô, mở lối cho kỷ nguyên mới

(GLO)- Gần một năm sau khi ra mắt nguyên mẫu, Honda chính thức hé lộ hình ảnh thử nghiệm thực tế của EV Fun Concept - mẫu mô tô điện đầu tiên trong lịch sử hãng. Đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược điện hóa mảng xe hai bánh của thương hiệu Nhật Bản.

Thiết kế đậm chất thể thao, đậm ADN Honda

EV Fun Concept được định vị ở phân khúc roadster hạng trung, mang phong cách hiện đại và đậm chất thể thao. Thiết kế tổng thể gợi nhớ đến dòng CB500 Hornet với phần đầu xe sắc sảo, đèn pha LED nhỏ gọn, gương chiếu hậu đặt trên tay lái, cùng bộ khung sườn thanh thoát kết hợp gắp đơn phía sau – tất cả tạo nên dáng vẻ trẻ trung, năng động.

Trang bị trên xe bao gồm phuộc trước hành trình ngược, giảm xóc sau monoshock, hệ thống phanh đĩa kép đi kèm cùm phanh Nissin, và truyền động bằng dây đai – giải pháp giúp xe vận hành êm ái, giảm chi phí bảo dưỡng. Màn hình màu TFT hiển thị đầy đủ thông tin vận hành, trong khi cổng sạc được đặt ngay trên bình xăng giả, tăng thêm sự tiện lợi.

Khả năng sạc nhanh – Lợi thế hiếm có trong phân khúc

Điểm nổi bật nhất trên EV Fun Concept chính là khả năng sạc nhanh, điều hiếm thấy trên các mẫu mô tô điện hiện nay. Xe được trang bị cổng sạc chuẩn CCS2 – vốn phổ biến trên ô tô điện, cùng bộ pin liền khối thay vì pin tháo rời. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng sạc tại các trạm công cộng đang ngày càng phổ biến ở châu Âu.

Dù Honda chưa công bố thông số kỹ thuật chính thức, nhưng từ các hình ảnh thử nghiệm, phạm vi hoạt động của xe khi sạc đầy được ước tính khoảng 193 km – tương đương một số mẫu xe điện cao cấp như Harley-Davidson LiveWire S2.

Nếu giữ nguyên mức hiệu suất này trên phiên bản thương mại, EV Fun sẽ có lợi thế lớn, đặc biệt với người dùng đô thị cần một chiếc mô tô điện có khả năng di chuyển xa và sạc nhanh.

Kỹ sư kỳ cựu đứng sau dự án

Dẫn dắt phát triển EV Fun Concept là ông Masatsugu Tanaka, kỹ sư lão làng với hơn 20 năm gắn bó cùng Honda. Ông từng góp phần tạo nên các mẫu xe biểu tượng như CBR600F, CBR1000RR Fireblade, CRF1100L Africa Twin hay NT1100. Dưới sự chỉ đạo của ông, mẫu EV Fun đã được thử nghiệm tại châu Âu nhằm đánh giá khả năng vận hành, tốc độ sạc cũng như tính ứng dụng trong đời sống hàng ngày.

Kết quả ban đầu cho thấy, EV Fun đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong nhiều điều kiện khác nhau, từ đô thị đến đường trường – mở ra nhiều kỳ vọng về một dòng mô tô điện "thật sự dùng được".

Ngày ra mắt và tương lai phía trước

Honda cho biết sẽ công bố thêm thông tin chi tiết về EV Fun Concept vào ngày 16/9/2025, và nhiều khả năng phiên bản thương mại sẽ xuất hiện tại triển lãm EICMA vào cuối năm nay.

Sự xuất hiện của EV Fun không chỉ đánh dấu bước tiến về công nghệ, mà còn thể hiện rõ quyết tâm của Honda trong hành trình chuyển đổi sang phương tiện không phát thải. Nếu thành công, đây hoàn toàn có thể là mẫu xe tiên phong mở đầu cho kỷ nguyên mới của Honda trong lĩnh vực mô tô điện.