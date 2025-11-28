Honda LEAD 2026 tích hợp ABS chính thức bán tại Việt Nam, giá từ 39,5 triệu đồng

(GLO)-Tại sự kiện “Khai phá dấu ấn độc bản” tổ chức tại Thiso Mall Sala, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã chính thức ra mắt LEAD ABS 2026 với loạt nâng cấp đáng chú ý.

Là biểu tượng của sự tiện ích và phong cách dành cho phái nữ, mẫu xe mới tiếp tục kế thừa thiết kế hiện đại, nữ tính cùng bảng màu nổi bật. Kết hợp động cơ eSP+ thế hệ mới và nhiều trang bị vượt trội, LEAD ABS 2026 khẳng định vị thế là một trong những dòng xe được lòng khách hàng nữ hiện đại nhất hiện nay.

LEAD ABS 2026

Thiết kế hiện đại – Nữ tính – Năng động với bảng màu mới

Thể hiện tinh thần đổi mới và đề cao cá tính người dùng, LEAD ABS 2026 được giới thiệu với bộ màu mới trẻ trung, hiện đại, cho phép khách hàng dễ dàng khẳng định phong cách riêng.

Phiên bản Đặc biệt : xuất hiện màu Bạc nhám hoàn toàn mới , bên cạnh Đen mờ và Xanh đen cá tính, mang lại diện mạo thời thượng và nổi bật.

: xuất hiện màu , bên cạnh và cá tính, mang lại diện mạo thời thượng và nổi bật. Phiên bản Cao cấp : gây ấn tượng với màu Trắng mới , thừa hưởng tinh thần thanh lịch từ các mẫu xe cao cấp – đơn giản nhưng tinh tế, đậm chất nữ tính.

: gây ấn tượng với màu , thừa hưởng tinh thần thanh lịch từ các mẫu xe cao cấp – đơn giản nhưng tinh tế, đậm chất nữ tính. Phiên bản Tiêu chuẩn: tiếp tục sử dụng màu Đỏ thời thượng, phù hợp với người yêu thích phong cách hiện đại, cuốn hút.

Logo trên xe cũng được làm mới hoàn toàn, tinh chỉnh theo từng phiên bản nhằm tạo nên tổng thể hài hòa và sang trọng:

Trên phiên bản Tiêu chuẩn và Cao cấp, logo phối màu bạc ánh kim hiện đại và bắt mắt.

hiện đại và bắt mắt. Trên phiên bản Đặc biệt, logo vàng ánh kim nổi bật trên nền Đen mờ và Xanh đen; riêng màu Bạc mờ, logo được mạ chrome tối màu, tăng thêm nét cao cấp.

Tiện ích hàng đầu – Nâng tầm trải nghiệm

Không chỉ nổi bật ở thiết kế, LEAD ABS 2026 còn được trang bị nhiều tiện ích thông minh đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày:

Phanh ABS trên bánh trước (phiên bản Đặc biệt), giúp tăng độ an toàn khi phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt.

(phiên bản Đặc biệt), giúp tăng độ an toàn khi phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt. Hộc đồ trước lớn hơn , tích hợp cổng sạc USB Type-C , tiện dụng cho nhu cầu sạc thiết bị di động.

, tích hợp , tiện dụng cho nhu cầu sạc thiết bị di động. Cốp chứa đồ dung tích hơn 37 lít (Đặc biệt và Cao cấp), đủ chỗ cho hai mũ bảo hiểm cả đầu và có đèn chiếu sáng bên trong .

(Đặc biệt và Cao cấp), đủ chỗ cho hai mũ bảo hiểm cả đầu và có . Tấm chia ngăn thông minh được trang bị trên cả 3 phiên bản, giúp sắp xếp đồ đạc ngăn nắp và thuận tiện hơn.

Về vận hành, Honda Lead 2026 sử dụng động cơ eSP+ 125cc, xi-lanh đơn, 4 kỳ, cho công suất tối đa 11 mã lực và mô-men xoắn cực đại 11,7Nm. Theo công bố của hãng, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 2,1 lít/100km, giúp mẫu xe tiếp tục giữ vững danh tiếng về hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu trong phân khúc.

Với những nâng cấp toàn diện từ ngoại hình, tiện ích đến động cơ, LEAD ABS 2026 không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là người bạn đồng hành phong cách, tiện nghi dành cho phụ nữ hiện đại – năng động, tự tin và yêu sự tinh tế.

LEAD ABS 2026 sẽ chính thức có mặt tại các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc, sẽ có 3 phiên bản với mức giá bán lẻ đề xuất như sau: