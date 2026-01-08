Từ 20-1, ô tô trượt kiểm định phải nộp 50% phí khi quay lại trong ngày

(GLO)- Từ 20-1, ô tô trượt kiểm định khi kiểm định lại ngay trong ngày không còn được miễn phí mà phải nộp 50% phí kiểm định theo quy định mới.

Ô tô trượt kiểm định phải nộp 50% phí khi quay lại trong ngày. Ảnh: Internet

Điểm đáng chú ý tại Thông tư 40/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng là bỏ quy định miễn phí kiểm định lại trong ngày như trước đây, áp dụng giá dịch vụ các lần kiểm định lại với các mẫu ô tô rớt kiểm định trước đó, hay nói cách khác là không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Cụ thể, xe cơ giới và xe máy chuyên dùng có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải thực hiện kiểm định lại. Trường hợp xe được kiểm định lại ngay trong ngày, giá dịch vụ mỗi lần kiểm định lại được thu tối đa bằng 50% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm.

Còn trường hợp xe kiểm định lại vào ngày khác hoặc thực hiện tại cơ sở đăng kiểm khác, giá dịch vụ kiểm định được thu bằng 100% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm.

Quy định mới của Bộ Tài chính tại Thông tư 156/2025/TT-BTC, từ ngày 1-1-2026, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi được điều chỉnh giảm xuống còn 40.000 đồng/giấy, thay cho mức 90.000 đồng đang áp dụng trước đó.

Như vậy, với quy định mới tại Thông tư 40/2025, ô tô trượt kiểm định khi chủ xe mang đi kiểm định lại ngay trong ngày hoặc sang ngày khác sẽ phải đóng thêm giá dịch vụ kiểm định. Mức thu thay đổi tùy theo thời điểm chủ xe mang xe đến kiểm định lại trong ngày hay qua ngày khác. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-1.

Trước đây, Thông tư số 55/2022/TT-BTC quy định xe cơ giới kiểm định không đạt yêu cầu nếu được kiểm định lại trong cùng ngày làm việc với lần kiểm định đầu tiên được miễn phí đối với lần 1 và 2; từ lần thứ ba trở đi mới thu 50% mức giá quy định. Ngoài ra, nếu kiểm định lại trong vòng 7 ngày kể từ ngày kiểm định lần đầu, mỗi lần kiểm định lại thu 50% giá. Sau 7 ngày, mức thu mới được tính như kiểm định lần đầu.

Các Trung tâm Đăng kiểm trên toàn quốc sẽ dùng chung một hệ thống để kiểm tra các thông tin về ô tô không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải kiểm định lại. Chính vì vậy, trước khi đưa xe đi kiểm định, chủ xe cần đưa xe đi kiểm tra, bảo dưỡng để kịp thời khắc phục những khiếm khuyết, hư hỏng tránh bị rớt kiểm định trong lần đầu và tốn thêm chi phí.