“Honda SH phiên bản đi phượt” ra mắt: Giá 84 triệu đồng, thêm công nghệ, đậm chất SUV hai bánh

(GLO)-Honda ADV 160 2026 chính thức trình làng tại Thái Lan với giá 101.900 Baht (khoảng 84 triệu đồng), gây chú ý khi được ví như “Honda SH phiên bản đi phượt”.

Mẫu adventure scooter này tiếp tục nâng cấp mạnh về công nghệ, an toàn và trải nghiệm kết nối, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu xê dịch nhưng vẫn cần một chiếc xe linh hoạt cho đô thị.

Honda ADV 160 2026.

Diện mạo đậm chất phiêu lưu, giữ vững DNA “SUV hai bánh”

Ở phiên bản 2026, Honda ADV 160 vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế góc cạnh, cơ bắp – đặc trưng của dòng ADV. Tổng thể xe mang dáng dấp một “SUV hai bánh” với khoảng sáng gầm cao, thân xe nhiều mảng khối và tư thế ngồi thẳng lưng, thoải mái cho cả di chuyển hằng ngày lẫn những hành trình dài.

Phần đầu nổi bật với cụm đèn LED toàn phần tích hợp đèn định vị ban ngày DRL sắc sảo. Đuôi xe sử dụng đèn hậu LED tạo hình hiện đại, tăng khả năng nhận diện khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng.

Xe tiếp tục được trang bị kính chắn gió điều chỉnh, tay lái rộng dễ kiểm soát, yên xe thiết kế tối ưu cho cả đi phố lẫn touring. Cốp chứa đồ dưới yên dung tích lớn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế – từ balo, áo mưa đến mũ bảo hiểm.

Màn hình TFT 5 inch, kết nối Honda RoadSync: Bước tiến công nghệ đáng giá

Ở phiên bản mới, ADV160 nâng cấp tính năng nổi bật với màn hình màu TFT hiển thị đầy đủ thông tin xe, với khả năng kết nối RoadSync cho điện thoại thông minh. Màn hình TFT mới giống với màn hình PCX160 và Forza/ADV350, cũng như các mẫu bigbike khác của Honda. Đây là lần đầu tiên phiên bản ADV160 tại Thái Lan sử dụng màn hình TFT, sau thị trường Indonesia.

Thông qua RoadSync, người lái có thể:

Nhận và trả lời cuộc gọi (qua tai nghe Bluetooth)

Sử dụng chỉ dẫn đường

Nghe nhạc

Theo dõi thông tin vận hành xe theo thời gian thực

Việc bổ sung RoadSync giúp ADV 160 tiệm cận nhóm xe tay ga cao cấp, phù hợp hơn với lối sống số và nhu cầu kết nối ngày càng cao của người dùng trẻ – những người xem chiếc xe không chỉ là phương tiện mà còn là “trợ lý di động”.

An toàn vượt trội trong phân khúc

Không chỉ nâng cấp công nghệ giải trí, ADV 160 2026 còn duy trì loạt trang bị an toàn đáng giá:

Hệ thống phanh ABS kết hợp đĩa phanh dạng lượn sóng

Hệ thống tín hiệu dừng khẩn cấp ESS, giúp đèn sau nhấp nháy khi phanh gấp

Hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, hạn chế trượt bánh trên mặt đường trơn

Hệ thống treo gồm phuộc trước ống lồng và giảm xóc sau Twin Subtank với bình dầu phụ, cho khả năng hấp thụ xung lực tốt, giữ độ ổn định khi di chuyển qua các đoạn đường xấu hoặc địa hình gồ ghề nhẹ – đúng tinh thần adventure scooter.

Động cơ eSP+ 157cc: Cân bằng giữa sức mạnh và tiết kiệm

Honda ADV 160 2026 sử dụng động cơ eSP+ dung tích 157cc, làm mát bằng dung dịch và phun xăng điện tử PGM-FI. Khối động cơ này cho công suất tối đa 15,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Thông số trên đủ để đảm bảo khả năng tăng tốc linh hoạt trong phố, đồng thời vẫn duy trì sự ổn định khi chạy đường dài – yếu tố quan trọng với những ai yêu thích các chuyến “đi phượt” cuối tuần.

Giá 84 triệu đồng: Lựa chọn mới cho người thích khác biệt

Với mức giá khoảng 84 triệu đồng tại Thái Lan, Honda ADV 160 2026 được xem là lựa chọn hấp dẫn cho nhóm khách hàng muốn một chiếc xe tay ga mang phong cách khác biệt so với số đông.

Nếu Honda SH đại diện cho hình ảnh sang trọng, thanh lịch nơi đô thị, thì ADV 160 lại là phiên bản “xê dịch hóa” – mạnh mẽ, đa dụng và giàu công nghệ hơn.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng đòi hỏi cao về kết nối và an toàn, ADV 160 2026 cho thấy Honda không chỉ làm mới sản phẩm, mà còn đang tái định nghĩa trải nghiệm của một chiếc tay ga địa hình ở phân khúc phổ thông cao.