Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition 2026 đậm chất cổ điển, giá gần 600 triệu đồng

(GLO)- Triumph Motorcycles giới thiệu phiên bản đặc biệt Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition 2026, số lượng sản xuất 800 chiếc trên toàn thế giới, hướng đến những khách hàng yêu thích phong cách Cafe racer cổ điển kết hợp công nghệ hiện đại.

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition là phiên bản giới hạn được phát triển dựa trên nền tảng Speed Twin 1200 RS, kết hợp thiết kế neo-retro với các chi tiết gợi nhớ hình ảnh chiếc Bonneville cổ điển, lịch lãm của nước Anh từ thập niên 1960.

Dựa trên mẫu xe Speed Twin 1200 RS sản xuất hàng loạt, phiên bản Cafe Racer Edition sở hữu phối màu lấy cảm hứng từ xe đua Anh Quốc, kết hợp màu sơn xanh lá cây Competition Green và bạc nhôm Aluminium Silver với đường kẻ màu vàng Empire Gold và dòng chữ “Cafe Racer Edition” trên bình xăng.

Cafe Racer Edition nằm ở tư thế lái đậm chất thể thao hơn với tay lái dạng clip-on gắn cao, tư thế chồm về phía trước. Chiều cao yên 810mm, yên đơn màu nâu “bullet” cùng lớp vỏ đuôi có thể tháo rời, tạo tư thế lái thuôn gọn và dáng vẻ mạnh mẽ hơn.

Đi kèm là bộ mâm xe màu bạc nhôm Aluminium Silver và ốp đèn pha cùng màu với xe. Các tấm ốp hông, được hoàn thiện bằng màu xanh lá cây thể thao, có đồ họa số 12 bằng màu bạc nhôm. Chắn bùn trước và sau bằng nhôm phay xước tạo điểm nhấn tương phản, bổ sung cho các chi tiết màu bạc nhôm.

Bảng đồng hồ dạng tròn kết hợp LCD và TFT không chỉ giữ được nét cổ điển mà còn hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, dẫn đường từng chặng và cổng sạc USB-C tiện lợi.

Động cơ vẫn là khối xi lanh đôi song song 1200cc quen thuộc thuộc dòng Bonneville của Triumph, cho công suất tối đa 105 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 113 Nm tại 4.250 vòng/phút. Hộp số 6 cấp trang bị hệ thống sang số nhanh truyền lực đến bánh sau thông qua hệ thống truyền động cuối bằng xích.

Các thông số cơ bản khác gần như không thay đổi, dung tích bình xăng 14,5 lít. Tuy nhiên phiên bản Cafe Racer nặng hơn bản RS khoảng 1 kg, đạt mức 217 kg theo công bố.

Trang bị điện tử trên Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition vẫn rất đầy đủ với ba chế độ lái Road, Rain và Sport, ABS tối ưu khi vào cua, hệ thống kiểm soát lực kéo và sang số nhanh hai chiều Quickshifter được trang bị tiêu chuẩn.

Phiên bản Cafe Racer Edition giữ nguyên cấu hình nền tảng của Speed Twin 1200 RS. Hệ thống treo cao cấp gồm phuộc trước Marzocchi có thể điều chỉnh hoàn toàn, kết hợp với giảm xóc sau Ohlins, mang lại khả năng kiểm soát và độ ổn định cao khi vận hành.

Hệ thống phanh sử dụng heo Brembo Stylema kẹp đĩa đôi 320 mm phía trước, đi kèm lốp Metzeler Racetec RR K3, đảm bảo độ bám và hiệu quả phanh vượt trội.

Ngoài ra, các chi tiết như gương bar-end gia công tinh xảo và đồ họa lấy cảm hứng từ British Racing Green càng làm nổi bật sự độc đáo của phiên bản này. Khi xuất xưởng, mỗi chiếc đều đi kèm giấy chứng nhận chính hãng xác thực số lượng.

Giá bán của Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition tại Anh vào tháng 3-2026 là 86.995 RM (khoảng 574 triệu đồng). Với số lượng cực kỳ hạn chế chỉ 800 chiếc.