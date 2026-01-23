Triumph Trident 660 2026 nâng cấp toàn diện, giá 236 triệu đồng

(GLO)- Triumph Trident 660 2026 chính thức giới thiệu với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý về thiết kế, công nghệ và đặc biệt là hiệu suất động cơ, tiếp tục củng cố vị thế của mẫu naked bike hạng trung này trong phân khúc.

Triumph Trident 660 2026 sở hữu thiết kế sửa đổi theo phong cách hiện đại hơn, ảnh hưởng rõ nét từ mẫu Trident 800 vừa ra mắt. Trident được trang bị bình xăng rộng hơn nhưng vẫn giữ dung tích 14 lít, yên xe tách rời dành cho người lái và người ngồi sau, cũng như các tùy chọn như kính chắn gió, gương chiếu hậu gắn ở đầu tay lái và nhiều phụ kiện khác.

Hệ thống khung gầm và treo của Trident 660 2026 cũng được tinh chỉnh nhằm cải thiện cảm giác lái. Phuộc trước Showa đường kính 41 mm được kết hợp với giảm xóc sau có khả năng điều chỉnh tải và hồi, mang lại sự ổn định tốt hơn trong nhiều điều kiện vận hành.

Triumph Trident 660 2026 trang bị cụm màn hình kết hợp TFT và LCD đặc trưng của Triumph, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh để dẫn đường từng bước, điều khiển nhạc và nhiều tính năng tiện ích khác. Điểm nâng cấp quan trọng là việc bổ sung cảm biến quán tính 6 trục (IMU), cho phép hệ thống ABS và kiểm soát lực kéo hoạt động thông minh hơn, đồng thời hỗ trợ chế độ điều khiển năng lượng biến thiên mới, nâng cao độ an toàn và khả năng kiểm soát khi vào cua.

Chiều cao yên xe giữ ở mức 810 mm, cùng với thay đổi nhẹ ở chiều rộng tay lái, giúp tư thế lái tự nhiên và thoải mái hơn. Hệ thống phanh vẫn sử dụng heo phanh Nissin với kẹp phanh 2 piston phía trước và 1 piston phía sau, đảm bảo hiệu quả phanh ổn định sử dụng hằng ngày.

Khối động cơ Triumph Trident 660 2026 được nâng cấp mạnh mẽ, phát triển dựa trên nền tảng của mẫu sportbike Daytona 660. Nhờ đó, công suất tăng thêm 14 mã lực và mô-men xoắn tăng khoảng 20% so với thế hệ trước. Cụ thể, động cơ 3 xi lanh dung tích 660cc nay cho công suất tối đa 95 mã lực tại 11.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 68 Nm tại 8.250 vòng/phút, mang lại khả năng tăng tốc và vận hành ấn tượng hơn rõ rệt.

Trident 660 2026 được trang bị hộp gió phía trước lớn hơn nhằm cải thiện luồng khí nạp và tạo âm thanh hút gió phấn khích hơn, cùng với đầu culass mới, van xả lớn hơn và trục cam có độ nâng cao hơn. Bộ tản nhiệt cũng được làm lớn hơn, đặt ở vị trí mới và đi kèm quạt làm mát kích thước lớn để tăng hiệu quả tản nhiệt.

Một số thay đổi về động cơ là nguyên nhân dẫn đến sự tăng hiệu suất, việc chuyển từ một bướm ga duy nhất sang ba bướm ga riêng biệt 44mm, mỗi bướm ga dành cho một xi-lanh. Sự thay đổi này đã dẫn đến việc điều chỉnh khung chính bằng thép ống, với hình dạng hình học vẫn giữ nguyên như trước và những thay đổi được thực hiện để phù hợp với bộ động cơ mới.

Bên cạnh những thay đổi cốt lõi về động cơ, xe còn được trang bị thiết kế ống xả ba đường dẫn vào một đường dẫn mới, cùng với những điều chỉnh ở trục đầu vào và đầu ra của hộp số 6 cấp.

Tỷ số truyền và nhông sên đĩa cũng khác biệt, với hệ thống quickshift nhanh được thiết kế lại cho phép sang số lên và xuống mà không cần sử dụng ly hợp. Tuy nhiên những thay đổi cũng khiến Trident 660 nặng hơn 4kg, hiện nặng 195kg.

Dự kiến ​​Triumph Trident 660 2026 sẽ có mặt tại các đại lý từ tháng 3-2026, giá khởi điểm 8.995 USD (tương đương 236,26 triệu đồng), cạnh tranh trực tiếp với Honda CB650R, CFMoto 675NK.