Honda C125 2026 ra mắt: Nâng cấp động cơ, tinh chỉnh hộp số, giữ trọn hồn Super Cub

(GLO)-Mẫu xe biểu tượng của Honda vừa bước sang thế hệ mới tại thị trường Đông Nam Á với những cải tiến đáng chú ý ở động cơ và hệ truyền động. Xe có thiết kế hoài cổ đặc trưng tiếp tục được tôn vinh, đưa Honda C125 2026 trở thành lựa chọn giàu tính phong cách trong phân khúc xe máy cao cấp cỡ nhỏ.

Hãng xe Nhật Bản vừa chính thức trình làng Honda C125 2026, đánh dấu bước làm mới quan trọng cho dòng xe mang DNA của Super Cub huyền thoại. Ở thế hệ mới, mẫu xe không thay đổi triết lý cốt lõi nhưng được tinh chỉnh sâu về vận hành nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Honda C125 2026. Ảnh: S.T

Thiết kế “Craft All Curves” tôn vinh chất cổ điển

Điểm nhấn nổi bật nhất trên Honda C125 2026 là ngôn ngữ thiết kế “Craft All Curves” – triết lý đề cao những đường cong mềm mại vốn làm nên tên tuổi dòng Super Cub nguyên bản. Từ chắn bùn trước kéo dài liền mạch đến phần đuôi xe bo tròn thanh thoát, tổng thể tạo nên diện mạo hài hòa, đậm chất hoài cổ.

Các chi tiết mạ crôm được hoàn thiện bóng bẩy, kết hợp cùng những gam màu sơn có chiều sâu như trắng cao cấp hay đỏ Artisan, giúp mẫu xe toát lên vẻ sang trọng tinh tế. Yên xe hai tầng may tỉ mỉ với đường chỉ tương phản tiếp tục là chi tiết “đắt giá”, góp phần định hình phong cách tối giản (Minimalist) – điều hiếm thấy ở nhóm xe máy phổ thông.

Động cơ 125cc tinh chỉnh, sang số êm ái hơn

Ẩn sau lớp vỏ cổ điển là khối động cơ 125cc, 4 thì, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI quen thuộc của Honda. Ở phiên bản 2026, hệ thống này được tinh chỉnh nhằm tối ưu khả năng cung cấp nhiên liệu, giúp xe vận hành mượt mà hơn trong môi trường đô thị và cải thiện hiệu quả tiết kiệm xăng.

Mẫu xe vẫn duy trì hộp số tròn 4 cấp nhằm giữ lại cảm giác lái đặc trưng. Tuy nhiên, nhờ nâng cấp hệ thống ly hợp tự động, thao tác sang số trên Honda C125 mới trở nên êm và nhẹ nhàng hơn đáng kể – một cải tiến được đánh giá cao với người dùng thường xuyên di chuyển trong phố đông.

Trang bị cao cấp, gia tăng tiện ích và an toàn

Không chỉ tập trung vào vận hành, Honda còn bổ sung loạt công nghệ đáng chú ý. Hệ thống đèn Full LED toàn xe đảm bảo cường độ chiếu sáng theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng vẫn giữ được nét thiết kế cổ điển.

Cụm đồng hồ Double Meter kết hợp giữa màn hình LCD hiện đại và kim tốc độ analog truyền thống, tạo nên sự giao thoa giữa công nghệ và giá trị di sản. Bên cạnh đó, khóa thông minh Honda Smart Key giúp tăng tính tiện dụng và nâng cao khả năng chống trộm.

Giá bán và giá trị sưu tầm

Tại Thái Lan, Honda C125 2026 được niêm yết từ 94.600 baht, tương đương khoảng 69 triệu đồng. Theo đánh giá của giới chuyên môn, mẫu xe này có mức khấu hao thấp nhờ giá trị sưu tầm cao trong cộng đồng yêu thích Super Cub, đặc biệt là hệ sinh thái CUB House.

Với những cải tiến vừa đủ nhưng đúng trọng tâm, Honda C125 2026 không đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà còn là tuyên ngôn về gu thẩm mỹ bền vững và phong cách sống mang tính biểu tượng theo thời gian.