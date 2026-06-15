Yamaha Exciter 135 2026 ra mắt tại Malaysia, giá từ gần 54 triệu đồng

(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt dòng xe 135LC, Yamaha Malaysia chính thức giới thiệu Yamaha Exciter 135 2026 với loạt màu sắc mới cùng phiên bản giới hạn 20th Anniversary chỉ sản xuất 5.000 chiếc.

Yamaha Malaysia vừa trình làng mẫu Yamaha 135LC 2026, còn được biết đến với tên gọi Yamaha Exciter 135 tại một số thị trường. Sự kiện này đánh dấu cột mốc 20 năm kể từ khi dòng xe côn tự động nổi tiếng lần đầu xuất hiện vào năm 2006.

Yamaha Exciter 135 2026

Để kỷ niệm chặng đường hai thập kỷ, Yamaha không chỉ bổ sung các tùy chọn màu sắc mới cho phiên bản tiêu chuẩn mà còn giới thiệu phiên bản đặc biệt 20th Anniversary Edition với số lượng sản xuất giới hạn 5.000 chiếc.

Theo công bố từ Yamaha Malaysia, Yamaha 135LC 2026 phiên bản tiêu chuẩn được phân phối với ba màu sơn mới gồm Matador Red, Tank White và Samba Blue. Xe có giá bán lẻ đề xuất 8.298 Ringgit (khoảng 53,82 triệu đồng), đi kèm chế độ bảo hành hai năm hoặc 20.000 km đối với các lỗi từ nhà sản xuất.

Trong khi đó, phiên bản Yamaha 135LC 20th Anniversary Edition sở hữu màu sơn Celeste độc quyền, được niêm yết ở mức 8.798 Ringgit (khoảng 57,06 triệu đồng). Mỗi chiếc xe đều được đánh số thứ tự riêng và tặng kèm bộ quà lưu niệm nhân dịp 20 năm, góp phần gia tăng giá trị sưu tầm cho phiên bản đặc biệt này.

Sau 20 năm hiện diện tại thị trường Malaysia, Yamaha 135LC vẫn là một trong những mẫu xe côn tự động thành công nhất của hãng nhờ thiết kế thể thao, khả năng vận hành linh hoạt và độ bền cao. Chính vì vậy, Yamaha tiếp tục duy trì nền tảng cơ khí quen thuộc trên phiên bản 2026 thay vì thực hiện những thay đổi lớn.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha 135LC 2026 là động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 135cc, làm mát bằng dung dịch và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Khối động cơ sử dụng hệ thống phun xăng điện tử EFI, sản sinh công suất tối đa 12,4 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 12,2 Nm tại 6.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 4 cấp kết hợp hệ truyền động bằng xích.

Về trang bị vận hành, Yamaha 135LC 2026 tiếp tục sử dụng hệ thống phanh đĩa thủy lực ở cả bánh trước và bánh sau nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát tốc độ. Xe được trang bị bộ lốp kích thước 70/90-17 phía trước và 80/90-17 phía sau, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn những chuyến đi xa.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trọng. Cấu hình này giúp xe duy trì sự ổn định, đồng thời mang lại cảm giác vận hành êm ái trên nhiều dạng địa hình khác nhau.

Yamaha 135LC 2026 sở hữu bình nhiên liệu dung tích 4,6 lít, chiều cao yên 775 mm và trọng lượng chỉ 109 kg. Xe có chiều dài cơ sở 1.255 mm cùng khoảng sáng gầm 135 mm, mang đến khả năng điều khiển linh hoạt trong môi trường đô thị và thuận tiện khi di chuyển trên các cung đường không bằng phẳng.