Giá xe Toyota Vios tháng 8/2026: Giảm tối đa 54,5 triệu đồng

(GLO)- Toyota Vios tháng 8/2026 có giá từ 458 triệu đồng, được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, mức tiết kiệm tối đa 54,5 triệu đồng.

Toyota Vios bước sang tháng 8/2026 với giá niêm yết không thay đổi, dao động từ 458 triệu đồng đến 545 triệu đồng đối với các màu thông thường. Điểm đáng chú ý là cả ba phiên bản đều được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, giúp người mua tiết kiệm tối đa 54,5 triệu đồng.

Hình minh họa (AI)

Giá Toyota Vios cập nhật tháng 8/2026

Toyota Việt Nam hiện phân phối Vios với ba phiên bản gồm 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G CVT. Giá khởi điểm lần lượt là 458 triệu đồng, 488 triệu đồng và 545 triệu đồng. Xe được lắp ráp trong nước, sử dụng động cơ xăng 1.5L.

Bảng giá Toyota Vios tháng 8/2026

Phiên bản Giá niêm yết Hỗ trợ tối đa Giá quy đổi sau hỗ trợ Vios 1.5E MT 458 triệu đồng 46 triệu đồng Khoảng 412 triệu đồng Vios 1.5E CVT 488 triệu đồng 49 triệu đồng Khoảng 439 triệu đồng Vios 1.5G CVT 545 triệu đồng 54,5 triệu đồng Khoảng 490,5 triệu đồng

Mức “giá quy đổi sau hỗ trợ” trong bảng được tính bằng giá niêm yết trừ giá trị hỗ trợ tối đa, chưa bao gồm phí cấp biển số, đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí sử dụng đường bộ và các chi phí phát sinh khác.

Riêng màu trắng ngọc trai có giá cao hơn 8 triệu đồng. Theo đó, giá của ba phiên bản Vios màu trắng ngọc trai lần lượt là 466 triệu đồng, 496 triệu đồng và 553 triệu đồng.

Người mua cũng cần lưu ý, hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ không đồng nghĩa cơ quan đăng ký miễn khoản phí này. Đại lý sẽ hỗ trợ một khoản tiền có giá trị tối đa 46-54,5 triệu đồng tùy phiên bản. Tại địa phương áp dụng lệ phí trước bạ cao hơn 10% giá xe, khách hàng có thể vẫn phải thanh toán phần chênh lệch.

Toyota Vios tháng 8/2026 được ưu đãi những gì?

Chương trình chính hãng được triển khai từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/8/2026. Điều kiện cơ bản là khách hàng hoàn thành thanh toán và đại lý xuất hóa đơn giá trị gia tăng trong thời gian diễn ra chương trình.

Cụ thể, Toyota Vios 1.5E MT được hỗ trợ tối đa 46 triệu đồng, bản 1.5E CVT nhận mức 49 triệu đồng và bản 1.5G CVT được hỗ trợ tối đa 54,5 triệu đồng. Đây là mức tương đương 100% lệ phí trước bạ tính trên giá niêm yết của các màu thông thường.

Khách hàng mua Vios trả góp qua Công ty Tài chính Toyota Việt Nam có thể tiếp cận mức lãi suất từ 7,75%/năm trong sáu tháng đầu. Sáu tháng tiếp theo áp dụng mức cố định 10,49%/năm theo chương trình được công bố cho tháng 8. Điều kiện thực tế còn phụ thuộc hồ sơ tín dụng, khoản vay và phương án trả nợ của từng khách hàng.

Ngoài ra, người mua bảo hiểm Toyota cho Vios tại các đại lý thuộc khu vực Đông Bắc Bộ, TP.HCM và miền Nam có thể được giảm phí bảo hiểm tới 10%.

Đại lý Toyota Vios có ưu đãi thêm không?

Bên cạnh chương trình từ hãng, một số đại lý còn quảng bá các gói quà tặng riêng như bảo hiểm vật chất, phụ kiện, phiếu thay dầu, điểm sử dụng dịch vụ thu phí không dừng hoặc hỗ trợ đăng ký xe.

Một đại lý tại TP.HCM công bố gói dành cho Vios có thể gồm ưu đãi tiền mặt khoảng 54 triệu đồng, bốn phiếu thay dầu miễn phí, điểm VETC trị giá khoảng 1 triệu đồng và một số quà tặng như thảm sàn, bao vô-lăng hoặc phiếu nhiên liệu.

Một số điểm bán khác quảng bá thêm một năm bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện lắp đặt, hỗ trợ trả góp và làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm. Tuy nhiên, những quyền lợi này thường phụ thuộc phiên bản, màu xe, số VIN, năm sản xuất, lượng xe tồn kho và thời điểm ký hợp đồng.

Người mua không nên cộng toàn bộ quà tặng được quảng cáo vào thành một khoản giảm giá. Trước khi đặt cọc, cần yêu cầu nhân viên bán hàng cung cấp báo giá bằng văn bản, trong đó ghi rõ:

Khoản tiền được trừ trực tiếp vào giá xe.

Giá trị hỗ trợ lệ phí trước bạ.

Phụ kiện được tặng và giá trị quy đổi.

Phí bảo hiểm, phí dịch vụ và điều kiện vay.

Năm sản xuất, số VIN và thời gian giao xe.

Đáng chú ý, bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km là chính sách bảo hành cơ bản dành cho xe Toyota mới, không nên được tính hoàn toàn như một món quà riêng của đại lý. Toyota cũng đang có chương trình gia hạn bảo hành chính hãng lên tới 10 năm hoặc 185.000 km nếu chủ xe đáp ứng đầy đủ điều kiện bảo dưỡng định kỳ.

Bảng thông số kỹ thuật Toyota Vios

Hạng mục Toyota Vios Số chỗ ngồi 5 Kiểu dáng Sedan hạng B Xuất xứ Lắp ráp trong nước Kích thước dài × rộng × cao 4.425 × 1.730 × 1.475 mm Chiều dài cơ sở 2.550 mm Khoảng sáng gầm 133 mm Bán kính quay đầu tối thiểu 5,1 m Dung tích bình nhiên liệu 42 lít Dung tích khoang hành lý Khoảng 506 lít Động cơ Xăng 2NR-FE, 4 xi-lanh, Dual VVT-i Dung tích động cơ 1.496 cc Công suất tối đa 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút Hộp số bản E MT Số sàn 5 cấp Hộp số bản E CVT, G CVT Tự động vô cấp CVT Kích thước mâm 15 inch Màn hình giải trí 7 inch trên bản E, 9 inch trên bản G Kết nối điện thoại Apple CarPlay, Android Auto Hệ thống âm thanh 4 loa bản E, 6 loa bản G Túi khí 3 túi khí bản E, 7 túi khí bản G Công nghệ an toàn bản G Cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường

Vios sử dụng chung động cơ 1.5L trên cả ba phiên bản. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở hộp số, tiện nghi, số lượng túi khí và công nghệ an toàn.

Thông tin chi tiết Toyota Vios

Ngoại thất: Thiết kế quen thuộc nhưng dễ tiếp cận

Toyota Vios đang bán tại Việt Nam mang phong cách trẻ trung hơn so với thế hệ trước, nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, cản trước tạo hình góc cạnh và các hốc đèn sương mù được bố trí theo phương dọc.

Bản 1.5G CVT sử dụng đèn chiếu sáng LED dạng bóng chiếu, đèn định vị ban ngày và đèn hậu LED. Hai bản E có trang bị đơn giản hơn, phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên chi phí đầu tư ban đầu.

Kích thước dài 4.425 mm và bán kính quay đầu 5,1 m giúp Vios tương đối dễ điều khiển trong phố, bãi đỗ chung cư hoặc những tuyến đường có mật độ phương tiện cao. Khoảng sáng gầm 133 mm không quá lớn nhưng phù hợp với điều kiện sử dụng thông thường trong đô thị.

Nội thất: Thực dụng, khoang hành lý lớn

Không gian bên trong Vios tiếp tục đi theo hướng thực dụng. Bảng táp-lô được bố trí đơn giản, các nút điều khiển dễ làm quen, phù hợp với người lần đầu sử dụng ô tô.

Hai phiên bản E sử dụng màn hình cảm ứng 7 inch và hệ thống bốn loa. Bản G CVT được nâng cấp lên màn hình 9 inch, sáu loa, điều hòa tự động, vô-lăng bọc da, chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động.

Các phiên bản đều hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Ghế lái chỉnh tay sáu hướng, ghế hành khách chỉnh tay bốn hướng. Khoang hành lý có dung tích khoảng 506 lít, đáp ứng tốt nhu cầu chở vali, đồ dùng gia đình hoặc hành lý cho những chuyến đi ngắn ngày.

Động cơ: Không mạnh nhưng dễ điều khiển

Động cơ 1.5L Dual VVT-i của Vios tạo ra công suất 107 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Thông số này không hướng tới cảm giác thể thao nhưng đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày, chạy dịch vụ và di chuyển đường trường ở tốc độ hợp lý.

Bản E MT sử dụng hộp số sàn năm cấp, thích hợp với khách hàng muốn tối ưu chi phí hoặc kinh doanh vận tải. Bản E CVT phù hợp với người mua xe lần đầu và gia đình trẻ nhờ khả năng vận hành nhẹ nhàng hơn trong điều kiện giao thông đông đúc.

Bản G CVT hướng tới người dùng gia đình cần nhiều tiện nghi và trang bị an toàn. Hộp số CVT giúp quá trình tăng tốc diễn ra mượt, dù cảm giác chân ga khó mạnh mẽ như những mẫu xe sử dụng động cơ tăng áp.

An toàn: Bản G có lợi thế rõ rệt

Các phiên bản Vios được trang bị những tính năng cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Hai bản E có ba túi khí, camera lùi và bốn cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Bản G CVT nổi bật với bảy túi khí, sáu cảm biến, kiểm soát hành trình và gói an toàn Toyota Safety Sense, gồm cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn đường.

Đánh giá Toyota Vios tháng 8/2026

Ưu điểm

Giá sau ưu đãi dễ tiếp cận hơn

Sau khi quy đổi mức hỗ trợ lệ phí trước bạ, giá của Vios có thể giảm xuống khoảng 412-490,5 triệu đồng trước các chi phí lăn bánh khác. Khoảng giá này giúp mẫu sedan của Toyota cạnh tranh tốt hơn trong nhóm xe phục vụ gia đình và kinh doanh dịch vụ.

Dễ sử dụng

Vô-lăng nhẹ, bán kính quay đầu nhỏ và tầm quan sát khá thoáng giúp người mới lái nhanh làm quen. Bản CVT đặc biệt phù hợp với môi trường đô thị thường xuyên phải di chuyển chậm hoặc dừng, khởi hành liên tục.

Không gian thực dụng

Khoang hành khách đủ dùng cho gia đình nhỏ, trong khi cốp xe 506 lít là một lợi thế đối với người thường xuyên chở hành lý hoặc sử dụng xe phục vụ công việc.

Trang bị an toàn tốt trên bản G

Bảy túi khí cùng cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn đường giúp bản G CVT tạo khoảng cách đáng kể so với hai bản E về mức độ bảo vệ người ngồi trong xe.

Phù hợp nhiều mục đích sử dụng

E MT phù hợp chạy dịch vụ hoặc người quen sử dụng số sàn. E CVT cân bằng giữa giá và sự thuận tiện, còn G CVT hướng tới khách hàng gia đình cần đầy đủ tiện nghi hơn.

Hạn chế

Thiết kế nội thất chưa tạo cảm giác mới mẻ

Vios có cách bố trí dễ sử dụng nhưng phong cách khoang lái vẫn thiên về thực dụng. Vật liệu nhựa xuất hiện khá nhiều, khó mang lại cảm giác cao cấp như một số mẫu xe có thiết kế thế hệ mới.

Động cơ đủ dùng hơn là mạnh mẽ

Khối động cơ hút khí tự nhiên 1.5L vận hành ổn định nhưng khả năng tăng tốc không phải điểm nổi bật. Khi chở đủ người và hành lý, người lái cần chủ động hơn trong những tình huống vượt xe.

Trang bị giữa các phiên bản chênh lệch lớn

Hai bản E chỉ có ba túi khí và không được trang bị gói Toyota Safety Sense. Người mua ưu tiên an toàn gia đình nên cân nhắc kỹ khoản chênh lệch để lên bản G CVT.

Khoảng sáng gầm thấp

Khoảng sáng 133 mm phù hợp đường đô thị nhưng người lái cần cẩn thận khi đi qua đoạn ngập, đường xấu hoặc lên xuống vỉa hè có độ dốc lớn.

Nên mua phiên bản Toyota Vios nào?

Vios 1.5E MT phù hợp với người mua xe để kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp vận tải hoặc khách hàng muốn mức đầu tư thấp nhất. Sau hỗ trợ tối đa, giá quy đổi của phiên bản này còn khoảng 412 triệu đồng.

Vios 1.5E CVT là lựa chọn cân bằng nhất cho người mua xe lần đầu. Mức giá thấp hơn bản G 57 triệu đồng nhưng vẫn có hộp số tự động, màn hình cảm ứng, kết nối điện thoại và camera lùi.

Vios 1.5G CVT phù hợp với gia đình thường xuyên sử dụng xe, đi đường dài hoặc ưu tiên an toàn. Khoản chênh lệch được đổi lại bằng bảy túi khí, Toyota Safety Sense, điều hòa tự động, màn hình 9 inch, sáu loa và chìa khóa thông minh.

Có nên mua Toyota Vios trong tháng 8/2026?

Tháng 8/2026 là thời điểm đáng cân nhắc đối với người đang có kế hoạch mua Toyota Vios. Chính sách hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ giúp chi phí sở hữu giảm từ 46 triệu đồng đến 54,5 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với mức hỗ trợ 50% trong một số tháng trước.

Vios không phải mẫu xe nổi bật về sức mạnh động cơ hay thiết kế nội thất, nhưng vẫn ghi điểm nhờ dễ sử dụng, khoang hành lý lớn, nhiều lựa chọn phiên bản và khả năng đáp ứng tốt cả nhu cầu gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ.

Trước khi ký hợp đồng, khách hàng nên lấy báo giá từ ít nhất hai hoặc ba đại lý, so sánh khoản giảm trực tiếp, phụ kiện, bảo hiểm và lãi suất. Quan trọng nhất là xác định rõ ưu đãi nào được cộng dồn, ưu đãi nào chỉ được lựa chọn một trong các phương án.