Xe SUV đối thủ mới của Mercedes-Benz G-Class

Theo Carscoops, Audi đang cân nhắc ý tưởng ra mắt một mẫu SUV hạng sang để cạnh tranh với Mercedes-Benz G-Class, dự kiến lấy cảm hứng từ mẫu Concept C ra mắt năm ngoái.

Sau màn ra mắt của mẫu coupe hiệu suất cao Nuvolari - sử dụng hệ truyền động tương tự Lamborghini Temerario, nhiều nguồn tin cho rằng Audi đang chuẩn bị phát triển thêm một mẫu SUV địa hình nhằm cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz G-Class.

Nếu được thương mại hóa, đây sẽ là bước đi hoàn toàn mới của Audi. Bởi từ trước tới nay, thương hiệu xe sang Đức chủ yếu tham gia mảng xe địa hình với các phiên bản wagon Allroad có khoảng sáng gầm được nâng cao.

Hồi tháng 3 năm nay, Audi từng xác nhận đang nghiên cứu khả năng phát triển một mẫu SUV đầu bảng có khả năng off-road thực thụ, qua đó mở rộng sang phân khúc mà hãng gần như chưa từng tham gia.

Dựa trên Concept C, các họa sĩ của studio Kolesa đã tạo nên bản dựng xem trước thiết kế mẫu SUV địa hình của Audi. Theo đó, mẫu SUV này sở hữu tỷ lệ thân xe vuông vức, khỏe khoắn với phong cách khá tương đồng Lexus GX.

Phần đầu nổi bật nhờ cụm đèn LED thanh mảnh, lưới tản nhiệt hình chữ nhật cỡ lớn cùng hai hốc hút gió sơn đen kích thước lớn ở hai bên, tạo nên diện mạo mạnh mẽ và bề thế.

Xe còn được trang bị cản trước cỡ lớn, tấm bảo vệ gầm, bộ mâm hai tông màu kết hợp lốp địa hình và phần mui vuông vức, những chi tiết cho thấy định hướng xe địa hình rõ rệt.

Ở phía sau, bản dựng cho thấy cụm đèn hậu LED mảnh, giá treo lốp dự phòng gắn trên cửa cốp và bộ khuếch tán gió phía sau. Tuy nhiên, chi tiết này có phần không phù hợp với một mẫu SUV thiên về off-road.

Nếu dự án được thông qua, mẫu SUV mới nhiều khả năng sẽ chia sẻ nền tảng với các dòng xe thương hiệu Scout thuộc tập đoàn Volkswagen. Điều này đồng nghĩa Audi có thể cung cấp cả phiên bản thuần điện lẫn phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), đồng thời kế thừa nhiều trang bị chuyên dụng như khóa vi sai cầu trước, cầu sau và khoảng sáng gầm lớn để tăng khả năng vận hành trên địa hình khó.

Không chỉ Audi, BMW cũng được cho là đang phát triển một mẫu SUV cạnh tranh với Mercedes-Benz G-Class với tên mã G74. Mẫu xe này dự kiến sử dụng phiên bản nâng cấp của nền tảng CLAR, hiện được áp dụng trên BMW X5.

Theo Lê Tuấn (TPO)