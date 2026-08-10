Kawasaki KLE 500 2026 ra mắt tại Malaysia, giá hơn 211 triệu đồng

(GLO)- Kawasaki KLE 500 2026 được giới thiệu tại Malaysia với giá 32.900 Ringgit, tương đương khoảng 211,25 triệu đồng, chưa gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký. Mẫu adventure 451cc sở hữu ABS hai kênh, vành nan hoa 21/17 inch cùng hệ thống treo hành trình dài.

Kawasaki KLE 500 2026 là mẫu môtô adventure tầm trung mới được Kawasaki đưa vào thị trường Malaysia, hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài và khám phá địa hình. Xe được bán với giá 32.900 Ringgit, tương đương khoảng 211,25 triệu đồng.

Bên cạnh sản phẩm, Kawasaki Malaysia triển khai chương trình trải nghiệm dành cho những khách hàng đầu tiên. Theo đó, 60 người mua KLE 500 đầu tiên sẽ được tham gia sự kiện Kawasaki Megatrail Fun Ride tại Gerik, bang Perak, vào ngày 26/9.

Chương trình kéo dài hai ngày một đêm, với cung đường khoảng 150 km qua nhiều dạng địa hình như đường rừng, đồi núi, đá sỏi và suối. Ban tổ chức cung cấp bữa ăn, khu cắm trại, hướng dẫn lộ trình, cứu hộ môtô, hỗ trợ y tế khẩn cấp và các điểm tiếp nhiên liệu. Người tham gia cũng được nhận áo thun KLE 500 phiên bản giới hạn, giấy chứng nhận sở hữu và túi yên KLE Adventure.

Động cơ 451cc, công suất gần 45 mã lực

Kawasaki KLE 500 2026 sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, DOHC, 8 van, dung tích 451cc. Khối động cơ này cho công suất tối đa 44,8 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 42,6 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Động cơ đi cùng hộp số 6 cấp và hệ truyền động bằng xích. Cấu hình này được thiết kế để đáp ứng đồng thời nhu cầu vận hành trên đường trường và những cung đường địa hình.

Khả năng off-road của KLE 500 được hỗ trợ bởi bộ vành nan hoa 21 inch phía trước và 17 inch phía sau, đi kèm lốp lần lượt 90/90 và 140/70.

Hệ thống phanh gồm đĩa trước đường kính 300 mm với kẹp phanh hai piston và đĩa sau 230 mm. Xe trang bị ABS hai kênh của Nissin, có thể chuyển đổi để phù hợp với điều kiện vận hành trên địa hình.

Hệ thống treo gồm phuộc USD 43 mm phía trước, hành trình 210 mm. Phía sau là hệ thống Kawasaki Uni Trak kết hợp giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trước, hành trình 196 mm.

Trang bị hướng đến hành trình đường dài

KLE 500 được trang bị kính chắn gió có thể điều chỉnh ba vị trí. Người dùng có thể giữ mức tiêu chuẩn hoặc nâng kính thêm 27 mm và 55 mm, nhằm tăng khả năng chắn gió khi di chuyển trên đường dài.

Khu vực điều khiển sử dụng màn hình LCD, phía trên có thanh gắn phụ kiện đa năng. Chi tiết này cho phép người dùng lắp các thiết bị như định vị, giá đỡ điện thoại hoặc máy đọc roadbook.

Mẫu adventure của Kawasaki có bình xăng 16 lít, trọng lượng 194 kg, chiều cao yên 870 mm và khoảng sáng gầm 185 mm.

Tại Malaysia, Kawasaki KLE 500 2026 chỉ có một tùy chọn màu Metallic Carbon Gray/Flat Ebony, kết hợp khung sơn đen mờ, tạo diện mạo thiên về phong cách adventure và off-road.