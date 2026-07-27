Honda Civic 2026 ra mắt Thái Lan, thêm giả lập sang số S+ Shift và cảnh báo điểm mù

(GLO)- Honda Civic 2026 vừa được giới thiệu tại Thái Lan với một số nâng cấp đáng chú ý, nổi bật là tính năng giả lập sang số S+ Shift trên bản hybrid e:HEV RS và bổ sung hệ thống cảnh báo điểm mù cho phiên bản EL. Giá bán xe dao động từ 949.000-1.259.000 Baht (khoảng 750-994 triệu đồng).

Honda vừa chính thức trình làng phiên bản nâng cấp của Civic 2026 tại thị trường Thái Lan với những thay đổi tập trung vào công nghệ hỗ trợ lái và trải nghiệm vận hành, trong khi thiết kế tổng thể gần như được giữ nguyên.

Điểm nhấn lớn nhất trên Honda Civic 2026 là phiên bản hybrid e:HEV RS được trang bị công nghệ S+ Shift, hệ thống giả lập sang số lần đầu xuất hiện trên mẫu coupe Honda Prelude thế hệ mới.

Công nghệ này mô phỏng cảm giác chuyển số khi tăng tốc, tương tự giải pháp đã có trên Hyundai Ioniq 5 N hay Porsche Taycan. Tuy nhiên, khác với các mẫu xe thuần điện, Civic e:HEV vẫn sử dụng động cơ xăng nên âm thanh phát ra trong quá trình giả lập sang số là âm thanh thực từ động cơ.

Người lái có thể chuyển đổi giữa 8 cấp số giả lập thông qua lẫy chuyển số phía sau vô lăng, dù xe vẫn chủ yếu vận hành bằng mô-tơ điện kết hợp hộp số một cấp. Ở tốc độ cao, động cơ xăng vẫn có thể kết nối trực tiếp với bánh xe để tăng hiệu quả truyền động.

S+ Shift được phát triển từ công nghệ Linear Shift Control vốn đã có trên các mẫu xe hybrid e:HEV của Honda. Hệ thống điều chỉnh vòng tua động cơ theo mức độ đạp ga nhằm mang lại cảm giác tăng tốc và chuyển số tự nhiên hơn.

Bên cạnh tính năng mới, hệ truyền động của Civic e:HEV RS không thay đổi. Xe tiếp tục sử dụng mô-tơ điện công suất 184 mã lực, mô-men xoắn 315 Nm, kết hợp động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên, phun nhiên liệu trực tiếp, cho công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 182 Nm. Khi hai nguồn động lực phối hợp, tổng công suất hệ thống đạt 203 mã lực.

Ngoại thất và khoang lái của Honda Civic 2026 gần như giữ nguyên so với phiên bản hiện hành. Xe vẫn sử dụng cần số cơ truyền thống thay vì cụm nút bấm điện tử như phiên bản dành cho thị trường Nhật Bản.

Vô lăng cũng tiếp tục là dạng tròn thay vì thiết kế đáy phẳng như trên Prelude, đồng nghĩa xe không được trang bị lẫy chuyển số bằng kim loại.

Ở phiên bản EL, Honda bổ sung hai tính năng an toàn gồm cảnh báo điểm mù (Blind Spot Information System) và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Trong khi đó, hệ thống camera hỗ trợ quan sát điểm mù LaneWatch vẫn là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản.

Ngoài S+ Shift, bản RS còn được bổ sung hai màu sơn mới là Urban Grey Pearl và Ignite Red Metallic, trong đó màu đỏ mới thay thế màu Blazing Red Pearl trước đây. Phiên bản EL cũng tinh giản bảng màu khi loại bỏ tùy chọn Lunar Silver Metallic.

Tại Thái Lan, Honda Civic 2026 được phân phối với mức giá từ 949.000-1.259.000 Baht (khoảng 750-994 triệu đồng). Sau Thái Lan, nhiều khả năng mẫu sedan hạng C này sẽ tiếp tục được giới thiệu tại các thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam.