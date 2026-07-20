Yamaha Exciter 155 VVA-TCS ra mắt tại Việt Nam: Thêm công nghệ kiểm soát lực kéo, giá từ 49,9 triệu đồng

(GLO)- Yamaha Motor Việt Nam chính thức giới thiệu Exciter 155 VVA-TCS thế hệ mới với hàng loạt nâng cấp về thiết kế, động cơ, công nghệ an toàn và khả năng kết nối. Mẫu xe côn tay phổ thông này được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), đi kèm mức giá khởi điểm từ 49,9 triệu đồng.

Yamaha Motor Việt Nam vừa ra mắt Exciter 155 VVA-TCS thế hệ hoàn toàn mới, tiếp tục củng cố vị thế của hãng trong phân khúc xe côn tay phổ thông, nơi mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với Honda Winner X.

Exciter 155 VVA-TCS được phân phối với 4 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, SP và Giới hạn. Giá bán lần lượt là 49,9 triệu đồng, 54,9 triệu đồng, 59,9 triệu đồng và 60,9 triệu đồng.

Thiết kế thể thao lấy cảm hứng từ xe đua

Ở thế hệ mới, Yamaha áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Downforce Movement", lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua hiệu suất cao nhằm tối ưu tính khí động học và tăng độ ổn định khi vận hành ở tốc độ lớn.

Phần đầu xe được thiết kế gọn gàng hơn với mặt nạ mới kết hợp kính chắn gió thể thao, giúp điều hướng luồng không khí hiệu quả hơn. Yếm trước, các hốc hút gió cùng những đường dập nổi trên thân xe cũng được tạo hình lại để tăng lực ép xuống mặt đường, mang đến diện mạo hiện đại và mạnh mẽ hơn.

Cụm đèn định vị LED sở hữu đồ họa mới sắc nét, trong khi đèn hậu được thiết kế thanh mảnh hơn. Hai bên thân xe sử dụng các mảng ốp vuốt cao về phía sau, kết hợp với ốp pô và chụp ống xả ngắn gọn, góp phần tăng vẻ thể thao cho tổng thể.

Yamaha cũng cải tiến hệ thống nạp khí với đường hút gió mới, hộp lọc gió kích thước lớn và bộ khuếch âm được tinh chỉnh. Những thay đổi này không chỉ nâng cao hiệu quả nạp khí mà còn tạo âm thanh hút gió đặc trưng, mang lại cảm giác phấn khích hơn khi tăng tốc.

Động cơ mạnh hơn, lần đầu có hệ thống kiểm soát lực kéo

Exciter 155 VVA-TCS tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 155 cc, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch và tích hợp công nghệ van biến thiên VVA.

Khối động cơ mới có tỷ số nén 11,6:1, cho công suất tối đa 18,5 PS, tăng nhẹ so với mức 17,9 PS của thế hệ trước. Theo Yamaha, việc nâng cấp giúp xe cải thiện khả năng tăng tốc cũng như phản hồi tay ga.

Điểm đáng chú ý nhất trên thế hệ mới là hệ thống kiểm soát lực kéo TCS (Traction Control System). Hệ thống sẽ tự động can thiệp khi phát hiện bánh sau có dấu hiệu mất độ bám hoặc trượt, hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn khi tăng tốc mạnh hoặc di chuyển trên đường trơn trượt.

Xe vẫn sử dụng hộp số 6 cấp kết hợp ly hợp chống trượt A&S (Assist & Slipper Clutch), giúp hạn chế hiện tượng khóa bánh sau khi dồn số gấp. Yamaha đồng thời tinh chỉnh tỷ số truyền cuối để cải thiện khả năng tăng tốc ở dải tốc độ cao, đặc biệt khi vận hành ở số 6.

Hai phiên bản SP và Giới hạn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước với đĩa phanh đường kính 267 mm và cùm phanh hai piston. Phanh sau sử dụng đĩa 203 mm. Trong khi đó, hai phiên bản Tiêu chuẩn và Cao cấp vẫn dùng đĩa phanh trước kích thước 245 mm.

Bổ sung kết nối thông minh

Exciter 155 VVA-TCS được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị đầy đủ các thông số như tốc độ, vòng tua máy, nhiệt độ nước làm mát, mức nhiên liệu và trạng thái hoạt động của hệ thống TCS.

Cụm công tắc trên tay lái được thiết kế theo phong cách sportbike với nút ngắt động cơ khẩn cấp riêng, giúp thao tác thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Đáng chú ý, mẫu xe mới còn được tích hợp bộ điều khiển SCCU, cho phép kết nối với ứng dụng Y-Connect (Y-On) trên điện thoại thông minh. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể theo dõi lịch sử hành trình, xác định vị trí đỗ xe, nhận thông báo bảo dưỡng, cảnh báo lỗi và nhiều thông tin vận hành khác.

Ngoài ra, Yamaha cũng bổ sung giao diện Revs Dashboard, mang đến phong cách hiển thị dữ liệu theo cảm hứng xe thể thao, giúp người lái theo dõi các thông số vận hành trực quan hơn.